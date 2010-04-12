Очень рекомендую.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:34
Очень интересное мнение человека, гражданина, судьи о состоянии правосудия в нашей стране.
Очень рекомендую.
Живите своим умом!
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:35
Re: Валютный рынок в контексте
Шож - тада Удачи Вам во всем!
Додано: Нед 16 гру, 2018 10:26
Повторил свою просьбу к ДС об удалении с форума двух моих ников уже с этого ника.
После моей вчерашней просьбы ник Tolevas просто забанили, не тронув провокатора Мизантропа.
Я не об этом просил. Я просил ДС удалить полностью ники.
Мне противно находится там, где модераторы поощряют двух подонков - Чая и Мизантропа их подпевал.
Это не форум, а клоака, где правила не действуют в отношении избранных любимчиков.
В игноре Пустобрех
Додано: Нед 16 гру, 2018 12:11
Вы просто можете не заходить,это будет равно самоудалению.Сбросьте настройки и сожгите бумажку с паролем. И зарегистрируйтесь вновь,но не под ником Никульченко,как вы сделали,потому что опять все догадаются,что это опять Оксана. Кто-то же должен быть умнее наконец. Покажите,что вы умнее и всё. Тема затянулась явно.
Додано: Нед 16 гру, 2018 12:54
Re: Валютный рынок в контексте
А разгадка по росии проста:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
|