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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57
Ой+ написав: tea написав:
Нам потрібна влада,яка б змогла всі реформи провести дуже стрімко.
А пересічні вже готові?
Vitalych-new написав:
вчера у нас в Киеве на дорогах и возле супермаркетов такое творилось !!! Все впали в раж и ломанулись дружно за подарочками на Мыколая.
Я в неділю заїхав в "метро" в обл. центрі - такої к-ті покупців ще не бачив. На візках в основному було по пару прожиткових мінімумів. Ось таке "зубожіння".
Товариство, не пишіть такого! - а то я дивлюсь на СВОЇ останні "каси" за останні дні і..... - таке враження, що ТІЛЬКИ ДО МЕНЕ заходять "тотально зубожілі"!
- а всі решта дають виручку ашотам в ашанах!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:58
Vadim V написав: vovan_prm написав: Vadim V написав:
Подорожало на 8 потом упало на 4 , с чего радость?
НА +8 за год, на -4 за месяц.
Не видно разницы?
По итогу года +4 , куда ещё смотреть?
Тем более шо по нарастающей платили 11 месяцев из 12-ти.
На инфляцию, мать её
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:04
vovan_prm написав:
Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.
качество хреновое(детонация, чего никогда не было)...
а так да, вернулся к летней цене (у ОККО, WOG)
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:17
prodigy написав: vovan_prm написав:
Заправился сегодня. С удивлением обнаружил, что бензин с момента последней заправки подешевел почти на 4грн/л, т.е. более чем на 10%.
Странно, что никто не проявляет радости по этому поводу.
Ведь сколько было воя, когда он дорожал.
качество хреновое(детонация,
чего никогда не было)...
а так да, вернулся к летней цене (у ОККО, WOG)
У Вас карбюратор?
п.с. Днепр , неформал - ,80/,85
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Vadim V
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:19
prodigy написав:
качество хреновое(детонация, чего никогда не было)...
а так да, вернулся к летней цене (у ОККО, WOG)
А не пора ли драндулет на помойку выбрасывать?
Ездите черт знает на чем. Весь хлам сюда свезли.
Начинайте новую жизнь. Открывайте новые заможные горизонты. Новьё из салона. И только не задристанные Франция-Китай.
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Libo
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:23
vovan_prm
95-й бензин на одной и той же заправке
14 дек 2017-25,69грн (нефть 62 долл/бар) курс долл 27,15 грн
0,944долл/литр
14 дек 2018 -27,69грн (нефть 61,71 долл/бар) курс долл 27,75грн
0,997долл/литр
при одинаковой цене нефти практически -бензин дороже на 5% даже в долларах
или на 2 гривны
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prodigy
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:26
Libo написав: prodigy написав:
качество хреновое(детонация, чего никогда не было)...
а так да, вернулся к летней цене (у ОККО, WOG)
А не пора ли драндулет на помойку выбрасывать?
Ездите черт знает на чем. Весь хлам сюда свезли.
Начинайте новую жизнь. Открывайте новые заможные горизонты. Новьё из салона. И только не задристанные Франция-Китай.
машина покупалась в салоне с нуля
сервис только у официалов, пробег 52т
RX350
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:32
prodigy написав:95-й бензин
на одной и той же заправке
14 дек 2017-25,69грн (нефть 62 долл/бар) курс долл 27,15 грн
0,944долл/литр14 дек 2018 -27,69грн
(нефть 61,71 долл/бар) курс долл 27,75грн
0,997долл/литр
при одинаковой цене нефти практически -бензин дороже на 5% даже в долларах
или на 2 гривны
Ещё и жалуетесь , на какой помойке такая цена?
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Vadim V
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:51
prodigy написав:
машина покупалась в салоне с нуля
сервис только у официалов, пробег 52т
RX350
Свечи попробуйте заменить.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:12
vovan_prm написав:
.......
Та это все понятно.
Вопрос же простой:
Бензин подешевел. Где радость?
Я согласен и радуюсь.
Причём, заметьте, я не "выл" по поводу роста цены, вполне понимая обоснованность. Единственное, писал, что откат при снижении цены нефти у нас происходит значительно слабее и обычно не до начальных цифр.
Согласен с Вами, что мы смотрим цену фьючерсов на нефть, т.е. цены на бензин отыгрывают с задержкой. Но цена нефти уже с начала ноября ниже летней, а где-то с 20 ноября уже и ниже весенней. Бензин пока не отыграл.
Кроме того, ещё раз подчёркиваю объективность предыдущего роста и текущего отката цен на бензин соотв. движениями цен на нефть, учитывая, что практически вся нефть (или бензин) у нас покупные.
Т.е. в росте-падении цен на бензин нет ни вины, ни заслуги нашего правительства.
По итогу года +4 , куда ещё смотреть?
Тем более шо по нарастающей платили 11 месяцев из 12-ти.
На инфляцию, мать её
Инфляция в долларах столько не составила.
А цена нефти и покупного бензина - в долларах.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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