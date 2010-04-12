Додано: Чет 17 січ, 2019 20:52

Vadim V написав: Аллергия на мышебратьев . Аллергия на мышебратьев .

От моканули,всю легенду коту под хвост,штирлиц ещё никогда так не был близко к провалу(с).Сразу видно,что когда пишут настоящие "наши",то никому в голову не придёт оправдываться ,мы же на украинском форуме это как само собой разумеющееся ,никто не упоминает по сто раз фразы:в Украине,у нас,мы пахали,почему только нам,это на будущее ольгинцам,а то действительно смешно,иногда уже тракторы в полях в конце марта,а вот за поребриком самые суровые методички и "самые холодные месяцыОтдельная тема петросянства это меседжи типа сдал по 28.30,вытянул депозит с 25% на ультракороткий срок и причём безналоговый,оксанка тоже таким страдала,а потом дружно всем коллективом по 10 страниц все выражали глубокую солидарность с её шикарным чутьём,но многие в уме держали,что с женщин иногда вообще денег не берут,а кое что другое,а тут?)))По курсу,боковик,и главная интрига дня,а когда же НБУ позволит сходить хотя бы на 27.50,ведь Минфин должен сливать валюту для покрытия бюджетного дефицита,он даже не всё возможное привлёк в 18-м году на международных рынках и под гарантии кредиторов,или они дождутся посевной,что бы интереснее горочки были?