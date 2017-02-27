Qwerty написав:
Цікава постановка питання... «І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.»
Тобто варіантів «Людям купляти за ринковою ціною землю» ви не передбачаєте?! І на що люди витратять ті кошти від продажу?! Щоб з голоду не вмерти і не бути бомжами?! Ну продадуть і шо далі будуть робити?!
А не спадало на думку що якщо хтось продає, то хтось у нього купує?
А чому тебе не хвилює на що витратять гроші люди від продажу власної квартири чи будинка у селі? Воно що, кріпаком біля тієї землі стало?
Чи на що витратять пенсію чи зарплату, чи спадок? Будеш їм визначати-радити?
Впевнений що краще знаєш?