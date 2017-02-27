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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2110211121122113

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:06

  Qwerty написав:
  viktor_palchyk написав:Ринок землі буде.
І долар буде від 25 і вище.
І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.
Тому в деяких моментах Ви не помилилися
ВСЕ ПО ПЛАНУ ;)

Цікава постановка питання... «І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.»
Тобто варіантів «Людям купляти за ринковою ціною землю» ви не передбачаєте?! І на що люди витратять ті кошти від продажу?! Щоб з голоду не вмерти і не бути бомжами?! Ну продадуть і шо далі будуть робити?!

А не спадало на думку що якщо хтось продає, то хтось у нього купує?
А чому тебе не хвилює на що витратять гроші люди від продажу власної квартири чи будинка у селі? Воно що, кріпаком біля тієї землі стало?
Чи на що витратять пенсію чи зарплату, чи спадок? Будеш їм визначати-радити?
Впевнений що краще знаєш?
komp
1
 
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