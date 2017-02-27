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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 лис, 2019 14:11
kivin написав: asti написав: kivin написав:
в декабре ставку НБУ понизит до 12%
не бегите впереди паровоза!
Максимум до 14-ти...
с таким спросом на овгз и с такой инфляцией?
вот увидите
Как всегда истина где то посредине... 13,5%
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:19
Andrew_ написав: kivin написав: Andrew_ написав:
Как вы смотрите на оформление депо с досрочным расторжением, в случае шухера?
какой смысл? даром дадите банку деньки и потеряете проценты
лучше овгз
почему потеряю %? да и в овгз прыгать надо минимум на 500к грн, а у меня сумма ровно на фонд
это кто тебе такую ерунду внушил?
стоимость сделки аж 200 грн тебя пугают?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 14:24
Учитывая, что на вторичке шестилетки продаются с доходностью 10% годовых - всё может быть//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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