Флет па5 и па8 тому подтверждение?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:00
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:35
1 Про флеты наподобие 5, 8 (+-5...10%), длящиеся годами, точно можно забыть.
2 Я имею ввиду сейчас то что более-менее длительный флет был прошлым летом (26) и прошлой осенью (28). А потом микрофлеты затягивались максимум на недельку-две.
Хотя, тут еще как смотреть на флет; если на большом промежутке времени рассматривать, то 24-28 - это тоже флет. Потом когда нибудь будет флет 45-50; и тоже Юрий61 будет ругаться что упали ниже 45 на 43 и как недоглядел.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Остались считанные недели до отстрела. Правительству срочно нужно включать печатный станок, чтоб закрыть дыры в бюджете 2019.
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:53
Зачем станок?!
Теперь достаточно просто повысить лимит по четырехлеткам
и вуаля!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 21 лис, 2019 13:57
Тут ситуация иначе выглядит, закрытие всего и вся под конец года по бюджету, приводит к повышению гривневого кеша в обороте, что отразится на курсе, тут к бабке не ходи.
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:02
Посмотрим...
Востаннє редагувалось asti в Чет 21 лис, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:03
А хіба просто не можна "обрізати" видатки. До тепер ніби непогано виходило. Про ефект тагого "обрізання" думати будуть потім, так би мовити по мірі настання проблеми.
Не забувайте про пониження % ставки. Інакше - це буде сигнал!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:08
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вашему вниманию,господа, свежая десятка позитивно-негативных фундаментальных факторов для курса национальной денежной единицы.
Оценивайте,кто согласен, плиз,
или критикуйте ( только не больно), кто считает иначе.
Итак, что с факторами давления вверх,или вниз у нас на моменте получается?
1.Газовая труба - если контракт на год, или вообще перекроют - доллар вверх,
если на 2-3 года подпишут - это позитив для гривны.Сюда же отнесем снижение напряжения на востоке,хоть какое-то, - это однозначно в пользу стабильности национальной денежной единицы, снижение, или повышение градуса всегда как-то отображалось
2.Макроэкономика - позитив для доллара пока что -
ВВП тормозит,
промка тормозит,
труд.ресурсы дают деру - хоть тушкой ,хоть чучелом,:(
дисбалансы нарастают, недовыполенния там всякие и т.п.,
сальдо товаров валит ракетой в пользу импорта,
еще немного и картоху ( дожились ведь до импорта чеснока, лука,картофеля) перестанут сажать, а на фига если импорт - дешевле, в польских "Бедронках" когда вывозят на тележке продукты ,которым до прострочки один день,прямо мордобитие начинается за право первым схватить побольше товара для перепродажи на наших рынках.
3.Пирамида из бумаг - пока что в пользу гривны, эту корову можно еще доить,хотя ,мне кажется, оптимизм спекулянтов не совсем безграничен.
4.Земля - была в пользу гривны и продавила зеленую бумажку ниже плинтуса, а вот как дальше - х.з., ведь много сил попытаются качнуть лодку, и на октябрь 2020-го что-то интуиция подсказывает - ничего не произойдет - как минимум отстрочка на какое-то время, многое уже сейчас неясно, поэтому я бы назвал на моменте этот фактор - нейтральным, ни вашим,ни нашим.
5.МВФ - если будет большая программа, то это позитив для гривны, если будет какая-то мелкая фиговина - негатив.
6.2020-й сотни миллиардов пойдут на погашение тела и процентов,2021-й - также нелегкий в этом плане, это определенное давление на гривну.
7.Психологический фактор - с одной стороны, поклонники евро-доллара деморализованы и спасаются бегством, паника в их рядах, с другой стороны - в бюджете 27 заложено и "всего лишь" 24-80 оглашалось как самый оптимистический супер-пупер сценарий.
8.Рукотворный фактор - вскоре эти хреновы пациенты клиники доктора Комаровского
поймут, что все-таки нет иного выхода как разбрасывать бабло с вертолетов,
а то так они все эти остатки экономики в затяжную депрессию впрягут,
доиграться можно - так что если совсем не идиоты, начнут понемножку продавливать немного курс гривны к ослаблению,
впрочем кто-сказал, что не идиоты , вопрос спорный и пока однозначного ответа на него нет - скажем так.
9.Сила американской и европейской экономики , соответствующая им инфляция и т.п. и с другой стороны сила украинской экономикой
( с землей в руки ограниченному числу лиц по дешаку , здравствуй, еще одна монополия,
с бюджетом целой большущей страны равным бюджету одного Берлина и т.п.)
- мировые сравнения не в пользу того, что жители стран восточной и западной Европы еще немного и дернут к нам шаурму продавать и на автомойки на подработки, ну или помидоры собирать на юге.
10.Фундаментальные факторы - украинская экономика все еще работает и будет в обозримые годы работать по типу отсталых русско-латино-американских моделей, а монопольно-олигархо-кланово-схемо-потоковая модель обречена на медленную деградацию.
И в силу как раз последнего десятого фактора, можно легко догадаться с трех раз -
каким будет курс украинской гривны в среднесрочной перспективе во всяком случае,
хотя в краткосрочке можно конечно еще немного поиграться в тигра в прыжке
Додано: Чет 21 лис, 2019 14:29
Фактори які ви навели ми знаємо. Довгострокову перспективу - теж.
Всіх цікавить питання короткострокової перспективи, а особливо найближчих 2-3 місяці. Вгору будемо йти чи ні?
Відповіді на це питання поки що не має.
Тому якщо маєте здогадки - давайте. А якщо ні - чекаємо хоча б тиждень. Тоді буде додаткова інфа, щоб щось прогнозувати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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