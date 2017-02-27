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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7808780978107811
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 17:59

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Торговля и обороты падаю. Недвига растет. Пузырь?
если растёт недвига, должна расти и аренда. Они канатами взаимосвязаны. Иначе царь не настоящий.

Попытаюсь перевернуть восприятие мира. И, точнее сделать восприятие правильным :D .
Канаты резиновые. :)
Связаны аренда и цена через ставку капитализации (К).
К=годовая аренда/цена (пренебрежём всякими коэффициентами).
Не правда ли ставка капитализации похожа на % по депозиту? :)
Теперь представим, что ушлый "депозитчик" решил больше получить доходов и удвоил сумму вклада. Стал ли он больше зарабатывать? Нет. Он заработает столько же, т.к. банк в 2раза опустил ставку. :)
В применении в недвижимости. Цены выросли в два раза, а аренда на месте. Значит на рынке снизилась ставка капитализации. Арендодатели готовы ( вынуждены) жить при меньшей доходности. Если у них раньше было 10%, то сейчас %5 годовых и они счастливы, т.к. продолжают сдавать дальше.
Раньше по депозитам было 14%, а сейчас 7% и все счастливы, т.к. продолжают нести деньги в банк.
Тема непростая, при кажущейся простоте. Тут желательно подчитать книги. Но, 2-х словах как-то так.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:04

  heineken написав:
  холява написав:С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.

Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее.
Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У доброй
половины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !

Підозрюю, камінь в мій город, і якби не колега з Станіслава, я б і не побачив, бо Ви в мене давно в ігнорі. Маю пару хвилин і зараз вихідний - можна поофтопити-пофлудити, тому відповім.
Ви можете як завгодно довго і експресивно екстраполювати свій власний суб’єктивний, ситуативний бізнес промах на всю економіку країни, заспокоюючи та виправдовуючи себе. Але це жодним чином не змінить ситуації, яка склалася і не змінить чинників, які впливають зараз на зміцнення грн.. І якщо в цій темі ми пробуємо спрогнозувати курс грн/дол. США на якийсь термін, то ми повинні розглядати об’єктив і актуальні чинники, а не викладати суб’єктивні сприйняття життя пересічного, бачення економічної справедливості, чи демографічне майбутнє і тд. Я вже не один раз звертав на це увагу. З рівнів 28,++ я викладаю чинники і бачення зміцнення нацвалюти, а мені розказують про рожеві окуляри, біду в пенсіонерів, недовчених без батьків підлітків і тд. Але ми не у верховній раді і попри всі емоційні висе… виступи, гривня зміцнилася до 27, яких тут ніхто і ніяк не чекав і буде зміцнюватися далі…
А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок.
Я не психоаналітик, щоб розбирати тут травми, страхи, комплекси і допомагати з ними боротися… Тут гілка про курс і його перспективи. :wink:
orest
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:А щодо історій окремих бізнесі за останні роки. В 2014 ми втратили 60% експорту, бо його багато було в росію і транзитом в Казахстан, Грузію, Азербайджан і тд. Втратили купу майна, адже мали представництва в Сімферополі, Луганську і Донецьку, втратили біля 30% реалізації на внутрішньому ринку. Але 1,5-2 роки важкої праці, активного пошуку і обсяги відновилися. Експорт в цивілізований світ виявився легшим, впорядкованішим, ефективнішим і значно перспективнішим ніж в …стани тайожного союзу. 20 до 19 показав мінус 7%. Але значно гіршим було перше півріччя, друге вже зробили один до одного. В цьому році йдемо з значним плюсом і півріччя буде значно кращим ніж 2019 (про 2020 взагалі мовчу) і факт – експорт показує більший приріст ніж внутрішній ринок.
Підтримаю
Тим більше що бізнес це така штука в якому ти виграєш те...що програли конкуренти
Є правда випадки,коли створюються абсолютно нові товари...але як правило з часом виявляється що абсолютно новий товар(та ж мобілка з камерою в пару десятків мегапікселів) вбиває професійні фотоапарати і відеокамери...хоча вона мала вбити тільки провідний телефонний звязок....

Тому
Якщо Ви( heineken) програли - значить хтось зайняв ваше місце і виграв...
Так що длдя Вас це стимул поборотись в інших галузях
Для того хто Вас переміг - це задоволення від отриманого..

ПС
Мене витіснили з будівельного ринку за рахунок використання конструкцій які я почав впроваджувати одним з перших у житловому будівництві...
І що мені плакати?
Я просто переорієнтувався і тепер у власне задоволення використовую той час(вільний) який в мене зявився.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 19:50

heineken

Спасибо Вам и коллеге с Ровно за поддержку .
Как же часто пытаешься донести правдивую информацию и как часто наталкиваешься на абсолютно далеких от бизнеса людей , начитавшихся "правдивой " информации .
холява
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