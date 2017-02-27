Ось вам і наслідки повної відсутності інституту репутації в Україні.
Про те, що п. Шевченко мутив на посаді керівника Укргазбанку декотрі журналісти трублять вже роками. Не думаю, що коли його призначали про це не було відомо. Але реалії України такі, що постійно приходиться вибирати із "двох зол" тому що люди із незаплямованою репутацією не бажають палити свій рейтинг для того, щоб черговий політик отримав свої дивіденди.
Ось і цього разу із двох зал (Шевченко-Данилишин-ще хтось) вибрали меншу. І не прогадали. Адже як би там не було п. Шевченко чудово справився із своїми обов'язками. НБУ був і залишається однією із установ яка діє так як треба а не так як хоче банкова.
Виходить, що хвалю підозрюваного у злочині. Аж самому якось не комфортно...
Хоча ні. Хвалю ІНСТИТУЦІЮ, а не окрему персону п. Шевченко. Тому дякую всім тим хто в кожен окремий період долучився до побудови інституції та продовжує відстоювати її цінності.
НБУ як установа зараз показує всім приклад, що не потрібно шукати месій чи лідерів - потрібно будувати/реформувати державні інституції