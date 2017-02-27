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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10021100221002310024
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:26

  prodigy написав:Згідно з повідомленням, факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".

Ось вам і наслідки повної відсутності інституту репутації в Україні.
Про те, що п. Шевченко мутив на посаді керівника Укргазбанку декотрі журналісти трублять вже роками. Не думаю, що коли його призначали про це не було відомо. Але реалії України такі, що постійно приходиться вибирати із "двох зол" тому що люди із незаплямованою репутацією не бажають палити свій рейтинг для того, щоб черговий політик отримав свої дивіденди.
Ось і цього разу із двох зал (Шевченко-Данилишин-ще хтось) вибрали меншу. І не прогадали. Адже як би там не було п. Шевченко чудово справився із своїми обов'язками. НБУ був і залишається однією із установ яка діє так як треба а не так як хоче банкова.

Виходить, що хвалю підозрюваного у злочині. Аж самому якось не комфортно...

Хоча ні. Хвалю ІНСТИТУЦІЮ, а не окрему персону п. Шевченко. Тому дякую всім тим хто в кожен окремий період долучився до побудови інституції та продовжує відстоювати її цінності.
НБУ як установа зараз показує всім приклад, що не потрібно шукати месій чи лідерів - потрібно будувати/реформувати державні інституції
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Хоча ні. Хвалю ІНСТИТУЦІЮ, а не окрему персону п. Шевченко.

інституція була розроблена за Пороха, була наглядова рада яку розігнав Шевченко, були незалежні спеціалісти яких позвільняв Шевченко, була незалежність НБУ яку зруйнував Шевченко...

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equinox
 
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