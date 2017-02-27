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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11419114201142111422>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 77
Менше 37,00
4%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
9%
7
39,00-39,50
14%
11
39,50-40,00
36%
28
40,00-40,50
22%
17
40,50-41,00
4%
3
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:20

  sens написав:
  Ой+ написав:
  flyman написав:курс виріс, дохідність впала

І це не вперше. Дохідність реагує швидше на відтік, а він дещо пізніше ніж ріст курсу виникає. І отримуємо високі ставки при стабільному курсі чи зміцненні грн і низькі ставки при її ослабленні.


У валюті овдп я купляв в СЕНСбанк, де ще доступні облігації у валюті?

Моно, але там за вивід ніби 1% знімають
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 15:46

Топливо
https://news.finance.ua/ru/depozity-v-g ... nie-10-let
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 16:43

  Andrey2512 написав:
  Shaman написав:а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти


Який сільгосп?
чому ніт?
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:18

  UA написав:Топливо
https://news.finance.ua/ru/depozity-v-g ... nie-10-let

кейс "успею вытащить"©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:32

ФРС прогнозує, що ключова ставка залишаться високою через інфляцію в США

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Джей Пауелл заявив, що регулятор розглядає можливість збереження ключової ставки протягом більш тривалого часу, ніж передбачалося, оскільки інфляція в країні досі залишається стійкою.

За словами голови ФРС, економіка США останнім часом працює дуже добре, але перші місяці 2024 року відзначилися відсутністю прогресу в питанні зниження інфляції до цільового показника центрального банку в 2%.

Пауелл сказав, що очікує, що інфляція може повернеться на щомісячну основу до рівнів, які більше схожі на нижчі показники, які ми мали минулого року. Але підкреслив, що його впевненість щодо цього не така висока, як була раніше.

Він також додав, що ФРС повинен бути терплячим і дозволити обмежувальній політиці робити свою роботу.

З усім тим, Пауелл повторив, що не очікує від ФРС подальшого підвищення процентних ставок у світлі впертої інфляції.

"За багатьма показниками, облікова ставка є обмежувальною", - сказав Пауелл, додавши, що час покаже, чи є вона "достатньо обмежувальною", але існує лише "дуже мала ймовірність", що наступним кроком буде підвищення ставок.

Financial Times
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:48

  Andrey2512 написав:
  Shaman написав:а ось зараз влітку липень серпень може й припасти, бо під сільгосп має трохи грошенят зайти. а під новий рік буде

Який сільгосп? Чи війна закінчується в цьому році?

в 3 кварталі найбільший обсяг експорту сільгосп продукції, а відповідно потрібно більше грошей, щоб це все викупити. в 2022-2023 році можливо це було не так виразно, бо було обмеження на експорт - зараз наче все ок. тому так, в цьому факторі повернемося до сезонності довоєнних років. можемо повернутися, бо ризик форс-мажору набагато вищий...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 14:46

Евро прёт каждый день вверх. Для меня это не плохо. После зелёных, синих, с пятнами дол., то евро стало более удобной для работы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 16:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.


Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

І нічого не буде блокувати.
Acceptus
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 16:39

  Acceptus написав:Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

Самое интересное: "государственный налог (это по аналогии с недвижимостью), скорее всего он есть и на депозиты" там как-то неоднозначно исследовано. Так есть или нет? С какого перепугу налог для недвижимости применять к депо и ЦБ?

  Acceptus написав:І нічого не буде блокувати.

Ну это всего лишь по текущим законам. Могут ведь "по аналогии" с финмоном, где достаточно справок по доходу всей семьи ввести и ответственность по долгам всей семьёй. Вон, для НАЗК уже декларировать нужно не только своё имущество, но и родственников.

Ну и помним, что долги физика не списываются, если у него в момент исполнения оказалось, что взять нечего. Будет висеть пожизненно до оплаты. Придётся жить с только чёрной ЗП и оплачивать всё только наличкой или чужими картами (что само по себе не законно). Такое. Или банкротиться, но это для физика тоже процедура не простая и не дешёвая.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 16:48

  Acceptus написав:
  Дюрі-бачі написав:Поживемо-побачимо. На мою думку справжній вплив на курс закону про мобілізацію слід очікувати десь у вересні, коли виконавча почне блокувати рахунки за штрафи, а так поки більшість пересічних навіть не в курсі що на них чекає.


Требо приготуватися заздалегіть. Я тут досліджував та консольтувався на тему:
Як перевести депозит чи ОВГЗ на жінку, дочку або мати, скільки буде коштувати:

https://savostin.pro/vse-bankovskie-nov ... erevoddepo

І нічого не буде блокувати.

Напомню, что только Сенс Банк — позволяет не только покупать облигации в своем приложении, но и продавать их в приложении SenseSuperAPP — не дожидаясь окончания срока. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Точно?
SAndriy1
 
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