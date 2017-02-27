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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2024 13:35
Игорь Алексеевич
Уже пол страны экономит воду и смывают унитаз раз в день.))
Звідки знаєте?
А друга половина страни скільки раз?
Це перша половина ходить до другої на горщик?
По курсу: 45 на кінець року. Записуйте!
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Додано: Сер 22 тра, 2024 14:36
Игорь Алексеевич написав: Bobua написав:
А енергія -- доступніша (якщо населення ще й надумається нарешті економити...)
Мыться один раз в месяц. Уже пол страны экономит воду и смывают унитаз раз в день.))
Людям, которые моются только в теплое время года (река, море, озеро, ставок) - никакой курс валют не страшен...
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:13
Bobua написав: Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Якщо населення платитиме більше -- отже для промисловості тягар утримання енергосистеми має стати меншим.
А енергія -- доступніша (якщо населення ще й надумається нарешті економити...)
Від поточної скромної річної інфляції 3%, можем знову добрести і до скромної дефляції.. З дитинства за неї. 😌
Лише трирічні овдп під 17.5(65)%+ ще не вписуються в цю систему.
Але їх так стрімко обвалювали з 19% ще нещодавно (0422 в Сенсі), 18.35% (0501), 18.1% (0513)...
Тягар стане меншим? Я щось пропустив? Для промисловості зменшують вартість елктрики?
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