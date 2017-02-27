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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 15:13
Bobua написав: Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Якщо населення платитиме більше -- отже для промисловості тягар утримання енергосистеми має стати меншим.
А енергія -- доступніша (якщо населення ще й надумається нарешті економити...)
Від поточної скромної річної інфляції 3%, можем знову добрести і до скромної дефляції.. З дитинства за неї. 😌
Лише трирічні овдп під 17.5(65)%+ ще не вписуються в цю систему.
Але їх так стрімко обвалювали з 19% ще нещодавно (0422 в Сенсі), 18.35% (0501), 18.1% (0513)...
Тягар стане меншим? Я щось пропустив? Для промисловості зменшують вартість елктрики?
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Sam17a
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Додано: Сер 22 тра, 2024 18:52
Sam17a
Нові граничні ціни для бізнесу підняли - складно сказати наскільки вийде більше (дуже широкий діапазон ціни залежить від часу використання), але думаю, що 20%+
На ціни вплине без сумніву. А щодо курсу - важко передбачити. Більшість у нашій промзоні цей та минулий тиждень майже не працюють (наслідки закону про мобілізацію)
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:30
а що трапилося? Чому курс доляра знову пішов вгору?
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Yuri_61
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:52
Sam17a написав: Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися
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Shaman
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Додано: Сер 22 тра, 2024 20:26
Shaman написав: Sam17a написав: Shaman написав:
[quote="5728594:Xenon"]Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися
[/quote]Ціни не впадуть, впаде якість товару
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GALeon
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