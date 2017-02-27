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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11430114311143211433

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 88
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
35%
31
40,00-40,50
23%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:38

це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:39

  Xenon написав:це до росту чи до падіння курсу?

Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.

Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця.

https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/

это шоб поскорее всё поснимали со счетов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 16:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

«Сорі — але це жахлива робота Національного банку». Валерія Гонтарева про монетарні збитки, військову економіку та лідерство
Shaman
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  #<1 ... 11430114311143211433
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