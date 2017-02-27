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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 тра, 2024 16:38
це до росту чи до падіння курсу?
Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.
Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця. https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/
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Додано: Чет 23 тра, 2024 16:39
Xenon написав:
це до росту чи до падіння курсу?
Нацбанк введе обмеження на банківські перекази: до 30 операцій на місяць і до 100 тис грн, – ЗМІ з посиланням на НБУ.
Це стосується р2р переказів з рахунків фізосіб. Обмеження мають намір впровадити впродовж місяця. https://minfin.com.ua/ua/2024/05/23/127516978/
это шоб поскорее всё поснимали со счетов.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 16:46
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