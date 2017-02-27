Slon_Nosov написав:Здавалось не потрібно пояснювати, що золото купують на роки, або десятки років. Скоріш через півроку рік людина буде ще докупати, а ніж здавати. Може не дуже вдалий приклад, але коли людина купує десяту-двадцяту квартиру, то питання потреби у грн через півроку-рік не виникає, скоріш згодом буде придбана ще одна хата. Також і з іншими вічними цінностями, це ж вам не карусель з "соціальними" курсами протягом доби або тижня заради 20-50 копійок на баксі.
Вас почитати, то й сотку не варто купляти, бо потім її всю потрібно здати... Шуткую... Купляте два паперці по 50.
1) Золото в слитках - это для людей очень богатых. Думаю, это миллионеры. Как гривневые, так и долларовые. Может быть Вы к таким относитесь. А может и нет. 2) Золото в слитках - это один из последних активов, который покупают. Даже очень богатые. Есть масса других инструментов для сохранения/преумножения капитала. Особенно, если капитал измеряется миллионами гривен или долларов. 3) Вложиться в золото в слитках на десятки лет... То ещё удовольствие. Еще можно понять некоторые изделия из золота (имеющих культурную, историческую ценность и т.д.) - тут вопрос может быть очень и очень интересен. Но, в этом надо очень хорошо разбираться (читать, изучать, следить за мировыми трендами и т.д.). 4) А про 10-ю, 20-ю квартиру (если это Киев, или город с населением более 500 тыс.) - вообще комментировать не буду. Таких людей на этом форуме просто нет... 5) Любая валюта (USD, EURO, CHF, GBP) - имеет преимущества. В не зависимости, это 100 USD, EURO, CHF, GBP, или 1 000 000 USD, EURO, CHF, GBP. Это быстрый, легко конвертируемый актив.
Shaman написав:а чого вона так коштує? бо їх там залишилось чи не поштучно - а всі інші золоті монети конвертувала держава по встановлений ціні, в цьому випадку - США. інколи таке буває, й в розвинених країнах
Да, таких монет всего несколько штук осталось - поэтому и такая цена. А теперь больше о валюте. Чтобы понять, что лучше для "пересічного громадянина" валюта или золото: задайте себе вопрос: "Сколько банков в Украине продает/покупает золото, а сколько валюту?"