Успіх написав:Але це все дрібниці/дурниці порівняно з цінами на цьогорічні фрукти! Полуницю/черешню/малину/чорницю/абрикос і т.п. - можна брати за дві щоки!
Долярчику, пагода
А при чому тут буддисти ? Не плутайте з анекдотом - «если в кране нет водьі значит виноватьі москали , если в кране есть вода значит москаль на… туда» . И только в такой вариации а не то что вьі подумали.
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁 Але!!! Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн! Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅
Ще раз, як я тут напишу з натяком про високі/дурнуваті ціни на продукти - киньте мені камінь в монітор!😁 Але!!! Але щоб камінь кидав пенсіонер з пенсією 4 000грн! Кидав пенсіонер камінь і кричав: "та я за свою пенсію в 4Кгрн можу ого-гоооо і ще ОГО!!!"😅
yama написав:Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн . в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.
Десь так. +50% за останні 2-3 роки М'ясо, сир - аналогічно.