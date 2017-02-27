|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Нед 07 гру, 2025 09:40
Shaman написав:
в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?
15% в доларі по гривневим ОВДП - це нагорода за сміливість тим, хто тримає свої заощадження в гривнях. Або плата за ризик, можна ще так сформулювати. І цей ризик повинен бути нагороджений. Бо в іншому випадку - якщо приміром девальвація (фактична і екстрапольована на майбутні періоди) знизить доларову дохідність гривневих ОВДП до однозначних цифр, то тоді люди будуть відмовлятися від такого ризикового інструменту і краще будуть сидіти у валютних інструментах. І така ситуація буде не ОК для НБУ і Мінфіну, тому вони вимушені і тримати таку фактичну дохідність(з перерахунком на девальвацію) по гривневим ОВДП.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:17
Vadim_ написав:
Уже несколько лет , видимо новая команда подтянулась с иной идеоло,ией
, хочу удалиться отсюда , но, но не мо.у пока забыть ДС и носталь.ию
а що ви маєте на увазі під словом "ідеологія"? які підходи змінилися? чи це так, просто ностальгія?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10858
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:24
1finanсier написав: Shaman написав:
в нас якось дуже багато приділяється уваги очікуванням населення. курс це про фінанси та економіку.й якщо через те, що ми його штучно тримаємо, то потім економіка все одно візьме своє. в країні війна, а в нас можна в доларах заробити скільки - 15%? це коли курс гривні тримають. це хіба логічно?
15% в доларі по гривневим ОВДП - це нагорода за сміливість тим, хто тримає свої заощадження в гривнях. Або плата за ризик, можна ще так сформулювати. І цей ризик повинен бути нагороджений. Бо в іншому випадку - якщо приміром девальвація (фактична і екстрапольована на майбутні періоди) знизить доларову дохідність гривневих ОВДП до однозначних цифр, то тоді люди будуть відмовлятися від такого ризикового інструменту і краще будуть сидіти у валютних інструментах. І така ситуація буде не ОК для НБУ і Мінфіну, тому вони вимушені і тримати таку фактичну дохідність(з перерахунком на девальвацію) по гривневим ОВДП.
а премія за що? що станеться раптовий значний девал? тобто граємо в музичний стілець. а коли рік немає взагалі девалу, то премія необгрунтована. це все рахується - доходність валютних інструментів 5% наприклад, хоча були часу, коли й 0,5%. тобто якщо дохідність 15% й девал 5%, то дохідність все одно 10%. цифри трохи умовні, я їх для зручності навожу. 10% все одно вдвічі краще за 5%. а девал 5% - це 1 гривня мінімум. поки ми бачимо девал 0% за рік - хоча рік ще не закінчівся
по друге купа людей тримають гроші просто на рахунках, без ніяких інвестицій
й головне - це ви кажете з точки зору людей, які мають гроші, й думають, куди їх ПАСИВНО інвестувати. це умовно 1 млн людей. а 10-15-20 млн людей гроші заробляють, й їм простіше заробити гроші, коли є поміркований девал. бачите, яку співвідношення?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10858
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:30
Ой+ написав:
НБУ тримає не тільки гранти, але і кредити, які приходиться віддавати з некислими %. На наступний рік наобіцяли і наприймали в бюджеті купку всіляких ніштяків, але гроші під це ще неясно чи будуть зі сторони партнерів. Це щось подібне до анонсування потужного контрнаступу у 23-ому. Коби не вийшло ще і з економікою так само або гірше. Все ж таки потрібно було як мінімум фільтрувати видатки, якщо доходи навряд чи можливо суттєво прибільшити. Про пенсії по 10 кує (ще і за чужий у всіх сенсах рахунок) це взагалі повний нонсенс. І як це мають сприймати західні платники податків, якщо в них ніхто подібних пенсій ніхто і близько не отримує з бюджету навіть у абсолютному вимірі.
гадаю, ми кожен бюджет під час війни приймали, коли ще не мали гарантованих надходжень. пенсії по 10 куо - це якась лазівка судей та прокурорських, що самі собі призначають, яку треба закрити. так загалом не збільшення зп військовим, але збільшення витрат на інші статті - це й є робота влади. тут є резерви для перерозподілу. як власне й для детінізації економіки, яку тільки анонсували, а вже багато галасу...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10858
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:31
а що загалом з валютними інтервенціями за листопад?
загальна сума залишилась майже на тому самому рівні - 2,9
ярди дол. але оскільки робочих днів якраз повна протилежність - 23 в жовтні проти 20 в листопаді, то інтервенції зросли до 144
млн дол на день проти 127
млн дол в жовтні на 13%.
надходження найбільші за весь рік 288
млн дол на день, але витрати теж чималі - 360
млн дол, тож дефіцит операцій від клієнтів банків зростає й в листопаді склав 72
млн дол - середній показник за рік.
закупівля готівкової валюти на рівні попереднього місяця - 724
млн дол, але структура змінилася сальдо по долару було 390
млн дол, по євро - 331
млн дол. хоча з квітня євро переважало. обороти по долару більш ніж вдвічі більше оборотів по євро, тому перехід на євро поки завчасний
доля інтервенцій НБУ в операціях на міжбанку склала 45%. керованість під контролем
якось так
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10858
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1686 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|36426
|38245050
|
|
|2160
|13629019
|
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
|
|7978
|23596103
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|