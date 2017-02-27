Уверен на 100% он даже не знает, какой у него общий капитал. Так, догадывается +/- миллиарды.
Додано: Чет 18 гру, 2025 21:41
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:33
курс веде себе відносно стабільно. 17 грудня піднявся на 10 коп до 42,42, сьогодні під час торгів коливався біля цієї величини, а під вечір в післяопераційний час НБУ знову понизив його до 42,22.
але паливо потроху прибуває - банківська ліквідність вже на рівні 860 ярдів грн, поточна - 720 ярдів грн. це здається рекордні показники... й це не зважаючи на доволі високі інтервенції, 200 млн дол вже через день...
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:59
К извечному вопросу, кто в чем измеряет доходность: в изменении количества валюты, ИЛИ - гривны?:
Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:18
А что к нему? Чувак несёт 100% чушь. Не надо его смотреть и ему рекламную копеечку дарить. Единственное, что я из описанного ещё готов допустить, что какой-то особо одарённый банк за покупку-продажу 50к в месяц за год триггернет финмон на 600к. Но и это вряд ли потому, что такая операция - обычно это типа перевод между своими счетами. Вот лимит переводов Меморандума она может в банках типа Укрсиба и кушает, но про это разговора не было
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:52
Реакція НБУ на безвідсоткові майже 100 млрд $ буде чи вже на понеділок? Чи не буде взагалі? Бо дуже треба щоб баксик трішки припав
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:30
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:21
Не буде.
Для курсу в степах України змін не має. Та й долар перестав падати (до євро).
Якщо дуже треба - я купував би сьогодні (не є рекомендацією!).
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:19
що маємо за тиждень? валютні інтервенції склали 1 174 млн дол. гадав рекорд, ні в лютому 2025 було 1 191 млн дол. це з одного боку...
а курс? що курс - почали тиждень 42,21, закінчили 42,215 - майже не рухнулись, хоча протягом тижня були й на 42,1, піднималися й до 42,42. багато рухів курсу відбувалося ввечері, тобто чітко під контролем НБУ. стабільність - а інтервенції вище середнього. за три тижня інтервенції склали вже 3,2 ярди дол.
виникає питання, чи буде 43? з одного боку досягти цього рівня можливо за тиждень - більше 20 коп на день НБУ курс не рухає. з іншого залишилося лише півтора тижня. інтрига
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:21
Если известно что Украине не доставало 120млрд ( не помню валюту, но вдруг таки евро) а пообещали прислать 90млрл € на те же два года. То откуда взяться оптимизму…
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:34
От того, что таки пообещали и теперь не хватает сильно меньше? Тут всё таки не бинарная система, когда, если не хватает хоть копейки, то всё пропало так же, как если бы не хватало 120 лярдов. А
Или, если каждый партнёр по 120 лярдов не даст - это не серьёзно?
