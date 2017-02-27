RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:36

  moveton написав:
  budivelnik написав:То при ставці базового 100 одиниць( і відміні ВСІХ інших податкових навантажень) - працюючий повинен створити 350 одиниць , з яких СОБІ поверне 100 одиниць, так як співвідношення 1/2,5 - то працюючий повинен СТВОРИТИ на 3,5*350=1225 одиниць , з яких собі залишить - 975...

Пусть арифметически так. В чём проблема-то?
Легко можна просто перевести на сьогоднішні реалії...
Сьогодні - середня грубо 17 000 ( 20 000 мінус ПДФО і Військовий)
Пенсія - грубо 5000 ( плюс субсидії)
При введені базового в сьогоднішньому масштабі виплат
середня 17 000/975 = коефіцієнт 17,44..
Тоді
середня - 17 000
пенсія по базовому - 17,44*100=1744

Тобто для того щоб просто ЗБЕРЕГТИ сьогоднішні пропорції - треба рази в три збільшити податкове навантаження яке збере ДОСТАТНІЙ розмір благ для Базового Доходу.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Тобто для того щоб просто ЗБЕРЕГТИ сьогоднішні пропорції - треба рази в три збільшити податкове навантаження яке збере ДОСТАТНІЙ розмір благ для Базового Доходу.

Я теряюсь что именно должно сохраниться и почему. Допустим, процент работающих тот же. А выплаты можно всяко разно определить. Если все пособия, пенсии (а она у нас даже собственно пенсия - это тоже пособие по безработице потому, что, если продолжишь работать, то её не платят), видимо, зарплату бюджетникам, включая армию, и т.д. убрать, но ввести базовый доход по 100 грн на душу, то налоговая нагрузка на работающих совсем небольшой получится.

P.S. Что базовый доход должен быть в размере минимум прожиточного минимума - это уже дополнительное условие. Такое тоже можно реализовать, но тогда сохранить текущую производительность труда не получится. Нужно её поднимать минимум на порядок. Как в античности представляли: у самого нищего человека не менее трёх рабов. По современным: вкалывают роботы. В принципе, человек успешно идёт по этому пути где-то с времён изобретения колеса и приручения лошади. Пока ещё, наверное, немного не дошёл до нужной эффективности даже в развитых странах. Ну а в Украине понятно, что о таком уровне базового дохода в ближайшие столетия не стоит и заикаться. "Зимняя тысяча" наш потолок.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:42

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

МВФ назвав умови для затвердження нової програми для України
