там ни шекель, ни дирхам, ни саудовский риал не падает. походу всем пофиг) пока что
иранские бомбежки ракетами бессмысленны, кроме как обычный терроризм, на нефтепромышленность они никак не повлияли пока. и вряд ли серьезно повлияют пока риски транспортировки сохраняются, ну да это временно. решат быстро, думаю, амеры совместно с чвк на деньги стран залива возьмут пролив под контроль, а Ирану к тому времени будет не до этого.
Олександр Паращій - керівник аналітичного відділу Concorde Capital
Отже, тепер цілком офіційно – із меморандуму МВФ. Сума очікуваних позик від МВФ за новою програмою EFF (2026-2029) підозріло близька до суми зобов’язань із виплат Україною на користь МВФ протягом тих самих років.
Але з урахуванням того, що ми ще платитимемо проценти за новими кредитами, то за наступні чотири роки ми заплатимо на користь МВФ більше, ніж отримаємо. В кращому разі на 1,13 млрд доларів більше.