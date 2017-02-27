#<1 ... 12068120691207012071 Додано: Вів 24 бер, 2026 10:53 прям круглі цифри на міжбанку - долар 44, євро 51. оце напевне й є наші рівні на поточний момент - якщо не буде знову корегування євро/дол Shaman

Додано: Вів 24 бер, 2026 11:43



Ірина_
Модератор Форуму Додано: Вів 24 бер, 2026 12:32



Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час… Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час…

Завжди є сенс (не зміст), навіть якщо ніхто не читає;).

Зовнішні ознаки визнання - не ознака якості роботи, ознака роботи піарників/везіння;) Завжди є, навіть якщо ніхто не читає;).Зовнішні ознаки визнання - не ознака якості роботи, ознака роботи піарників/везіння;)

Дуже дякую, слушне зауваження. Клята радянська школа...

Щодо вчорашніх заяв про перемовини, мир, перемоги і реакцію світової економіки на ці заяви. Перемовини ідуть і це абсолютно логічно. Інша річ, що жодного позитивного варіанту домовленостей не видно.

Тим часом, окрім десантних кораблів з повним спорядженням, включаючи морських піхотинців, які вже майже на місці, кілька днів іде активне перекидання «чогось цікавого» геркулесами. Безперервним потоком ідуть десятки транспортних літаків з:

Форт Стюарт – третя піхотна дивізія з складу 18го повітряно-десантного корпусу армії США

Форт Брегг – база сил спецоперацій «Дельта», 82га дивізія повітряно-десантних військ

Форт Кемпбелл – 101ша повітряно-штурмова дивізія та 160тий авіаполк «Нічні сталкери»

Як казав Вінні Пух «єто жжжжж нєспроста». Своє бачення цілей я описував, іде їх досягнення. Ефективною наземна операція може бути тільки з залученням великих сил для відволікання уваги і тоді робота «скальпелями» в потрібних місцях. Дуже ефективною могла б бути участь Туреччини, але Трамп з Ердоганом не домовляться. Ердоган не проти розширити свій вплив не тільки на Сирію, але й на частину Ірану, де проживають азейбаржанці. Це б була вже відчутна частина «великої Тюркської імперії», фантомні болі якої не дають йому спати. Але Туреччина і так є важливим регіональним лідером, який не дуже влаштовує Вашингтон. США б радше бачили такими СА чи (і) ОАЕ, але ті заплили жирком і вже ні на що не здатні окрім соколиного полювання. Тому готують курдів але це зовсім не підходить Туреччині і дуже важко спрогнозувати реакцію турецької армії, коли Іран почнуть розчленовувати з допомогою курдів. Очікую в найближчі кілька днів не тільки інформації про візит Лукашенка у Вашингтон, але й серйозних зустрічей американських і турецьких політиків. Підозрюю, що США наважаться на початок наземної операції протягом найближчих днів (можливо 3 квітня). Реакція світових фінансових ринків і економік, думаю, зрозуміла. На крипту, золото, акції певних галузей чекають «американські гірки». Ну і два тижні відволікаючого інформаційного цунамі нам забезпечено.

Через особисту неприязнь Трампа і Зеленського та все більшу відразу світових лідерів до фактів корупції і мародерства в Україні, перемовини про особисті гарантії безпеки «квартального кодла» зайшли в глухий кут і викликають все більше нерозуміння і роздратування у світі (на носі оголошення результатів розслідування «справи інкасаторів» в Будапешті). Контакти з Ватиканом давно припинилися, зараз все тримається на контактах з Британською короною, але й там уже вималювався фініш (планшет не допоміг). Через це і не буде жодного прогресу і в переговорах між Києвом і москвою. Можливо вже й ніяких зустрічей не буде. В найближчі дні в росії буде оголошена мобілізація. Як це вплине – побачимо, однозначного бачення немає.

Додано: Вів 24 бер, 2026 14:53 Re: Валютний ринок в контексті ДС Ой+ написав: Звідки фантазії про 1-2%? Якщо борг - 253 млрд

а відсотки по боргу - 8 млрд ...

то середня відсоткова ставка по боргу - 8/253*100%=3,16%

Так можливо є якісь МАЛЕНЬКІ суми під вищу ставку типу того що Ви описали

5,94 млрд СПЗ (8,4 млрд доларів=3% суми кредиту) дають під 6,1% річних.....

Але кричати караул на підставі того що 3% дали під 6% річних , в той час коли 97% виходять під 3% річних - якось не логічно... щоб не сказати - маразматично. Якщо борг - 253 млрда відсотки по боргу - 8 млрд ...то середня відсоткова ставка по боргу - 8/253*100%=3,16%Так можливо є якісь МАЛЕНЬКІ суми під вищу ставку типу того що Ви описали5,94 млрд СПЗ (8,4 млрд доларів=3% суми кредиту) дають під 6,1% річних.....Але кричати караул на підставі того що 3% дали під 6% річних , в той час коли 97% виходять під 3% річних - якось не логічно... щоб не сказати - маразматично. budivelnik

Додано: Вів 24 бер, 2026 19:29

...

Поки бачу напад Китаю на Тайвань на протязі кількох найближчих місяців мало імовірним. Значно очевиднішим може бути агресія росії проти країн Балтії.

...

3 щодо Європейського Союзу.

Шанси на перемогу Орбана відчутно ростуть. ЄС починає пожинати плоди своєї безпорадності, байдужості, недалекоглядності і критичної залежності від москви та Вашингтону в минулому. Перемога Орбана спровокує серйозну політичну кризу в союзі. Програш Орбана призведе до відміни і оскарження ним результатів через «зовнішній вплив» і спровокує серйозну політичну кризу в союзі. Якраз на фоні цього всього в травні москва може й наважитися на вторгнення, наприклад, в Латвію (Естонія серйозно готується і поруч Фінляндія і решта вікінгів а в Литву треба задіювати Білорусію, а там Лукашенко в специфічних стосунках з Вашингтоном, може не погодитися). Приходить час Лондону і Варшаві показати чи вони чогось варті (цікаво буде глянути хто наважиться приєднатися першим: Франція чи Німеччина. Я ставлю на Париж)...

...

А ще ж треба пам’ятати, що в Угорщині не просто так були арештовані інкасатори з мільйонами валюти і золота незрозумілого походження. Зараз на днях, ближче до виборів, угорські силовики озвучать результати розслідування щодо цього. Впевнений, що озвучене дуже негативно вплине на імідж влади в Києві (куда ще більше, але кожного дня є щось нове), імідж України в ЄС та світі, імідж привладних політичних сил в європейських країнах, які мобілізують кошти платників податків в ЄС на допомогу україні, а ці кошти безбожно розкрадають десятками і сотнями млн…

...

тут багато форумчан відмітили ваш допис, але в мене виникає незгода з деякими висловленими думками



ескалація можлива, власне як й деескалація. а от прям в такий безпосередній вплив Китаю на Іран я не вірю - Іран самодостатня країна, в їх влади вистачить власної дурісті.



хто ці хтось, хто організував та деригує процесом? причин, які призвели до війни декілька, й вони мають більш просте пояснення, ніж якась змова... немає гравців такого рівня, щоб так впливати.



напад Раші на країни Балтії можливий, але швидше на Естонію. але відповідальність за це буде нести виключно Раша, й який вплив Китаю на це - питання відкрите. а напад на Тайвань - це лотерея. Сі настільки вичистив військових, що відмовити його нема кому, якщо щось таке йому спаде на думку - класичний недолік диктатури - а Сі вже на цьому шляху просунувся далеко, він точно не автократ. ми вже маємо дві війни за схемою - провести маленьку виграшну війну, щоб відволікти увагу від внутрішних проблем. чому не може бути треьої?



всі ці виклики для ЄС можуть й привести до необхідної трансформації - має бути змінена процедура прийняття рішень, щоб один ізгой не міг бойкотувати весь ЄС. а цього ізгоя банально купили. та й механізм викидання "на мороз" треба розробити. я вірю в Європу



інкасатори в Угорщині - це чистий бандитизм. не шукайте тут нічого - просто Орбан відчайдушно чіпляється за будь-яку можливість залишитися при владі. бо за умови програшу, гадаю багато питань з'явиться до нього від правоохоронців. так, в нас крадуть - ця толерантність в суспільстві до ідеї порішати та вкрасти - це біда. не знаю, звідки в нас таке. може дійсно не вистачає державного досвіду в країні. але ми все одно рухаємось вперед на шляху, щоб побороти корупцію - але це має бути системна робота, а не популістські заклики...



Shaman Додано: Сер 25 бер, 2026 15:35

Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час… Мушу розуміти чи є зміст продовжувати викладати свою точку зору і витрачати на це час…

Завжди є сенс (не зміст), навіть якщо ніхто не читає;).

Завжди є, навіть якщо ніхто не читає;).

Дуже дякую, слушне зауваження. Дуже дякую, слушне зауваження.



Ваші чудові дописи Орест спонукали мені покласти на бумагу те що крутиться в моїй голові рік, два а інколи і більше.

По перше хто зараз при владі в США, це мародери в сенсі який вклала в це слово Айн Ренд. Вони не здатні щось створити, вони здатні тільки щось зруйнувати.

Трам це така реінкарнація 4х1 Леоніда Ільіча, Карла Великого, Брунгільди Австразійської та Імператора Нерона)))

З посмішкою я за рік чув багато думок що можна пережити/перетерпіти Трампа, особливо дивно це чути від досвідчених євреїв, які повинні добре пам'ятати гіркий досвід своїх предків котрі бажали пережити/перечекати Гітлера. Чому так багато євреїв залишилось в Німеччині після обрання Гітлера, бо одним з перших він заборонив вивід капітала. Тобто ти міг виїхати але без нічого. І вже рік я переймаюсь що Трамп запровадить щось схоже.



Шо зближує росію та США Трампа останнім часом, бо США Трампа не менше чим росія хоче зруйнувати світовий порядок. Бо в США закінчилися гроші, закінчився дипломатичний вплив, єдине що залишилося це велика і гарно озброєна армія. Але для того щоб її вільно використовувати треба зруйнувати світовий порядок. І часу на це дуже мало, бо ще через пару років нашої війни, зброя що мають штати може перетворитися на мотлох.



Більше року тому мені спадав на думку єдиний вихід як зупитини тіньовий флот - це створити капітана Немо який буде топити його по всьому світу. Але пост фактум бачу є і інший дієвий варіант. В подальшому удари без авторства будуть множитися як сарана, хто потопив це, хто взорвав те можна буде лише догадуватися але не бути впевнений на 100%. Дуже гарною ілюстрацією такої тіньової війни є книга "Народжений туманом".



Що таке Іран, це країна десь схожа на СРСР де ідеологія вже почала відмирати, суспільні відносини деградували, органи влади корумповані. Припустимо це як СРСР перед афганською війною з власним колоритом. Правила жорсткі але від них можна відкупитися. І Іран йшов до остаточного розпаду суспільної ідеї, но...



На мою думку для США ця війна помилка, можливо пастка, після легкої прогулянки у Венесуелі в когось зірвало дах від успіхів, а може там даху не було зовсім. Як би ця війна не закінчилася штати втратили обличчя. Це звісно не провал рашки в 22 та штатів в Афганістані але все ще триває... Штати не стійки у війні.



Курди, ви їх згадували , гадаю вони отримають шанс створити свою державу, як всі народи які гарно та довго воюють, нас я додаю також до цієї групи. Історично це вестготи та остготи яки були мечем римської імперії періоду її закату, швейцарці, чехи.



Такі країни як Саудівська Аравія, ОАЕ не зможуть довго існувати у світі в якому буде зруйнований світовий порядок. Хто їх буде захищати? аврмії найманців? Які потім візьмуть владу та створять власни країни як це вже було?



Доречі, про російську армію найманців, Макіавеллі докладно описував чому армія повинна складатися не з наймайнців. І може я бачу те що мені хочется бачити, але армія найманців дуже повільно наступає та дуже швидко біжить, найманці можуть зрадити свого наймача, як це вже було багато разів в історії.



Китай та Тайвань, моя особиста думка Китай не буде захоплювати Тайвань силою. Це можливо лише у виключних оставинах. Нам важко зрозуміти китайців, але припустимо це такий сенатор Палпатин який реалізовує тисячолітній план) Обставини його підіймають все вище і вище. Він поступово завойовує голоси по всьому світу. Я думаю що Китай отримає Тайвань по мандату ООН, я думаю це їх мета. Як це може статися коли США мають право вето? Ну просто треба вигнати США з ООН за ектремізм)) І я думаю це реально може статися. Більшість проблем для США створюють вони самі. Трамп зустрівся з корейським диктатором, з проксі Китая і таким чином підняв статус Китая.



А тепер як це відноситься до всіх нас, звичайних людей які щось заробили в житті та намагаються це щось зберегти. Я не бачу в найближчий перспективі безпечних міст для капіталу ніде на землі. Я думаю ми повернемося в часи ленд-лордів (з опису Адама Сміта) секрет успіхів яких велика территорія з великою кількістю підданих залежних від них і відповідно готових об'єднуватися в армію і захищати свого лорда. В сучасному світі люди з мільярдами на рахунку, або в акціях, або в золоті більше не королі, вони перетворюються на мішень. На тамплієрів яких кинуть в костер, на єврєїв яких обдируть до нитки за право проживати на теріторії місцевих правителів, на античних нуворішей за рахунок статків яких поповнювалвсь казна.



Ми живемо в час розпаду трьох імперій: росія, Китай, США. Можливо десь збережуться захишенні лагуни, але я бачу буремні роки де зберегти життя вже буде вдачою, а зберегти при цьому капітал - мистецтвом.



Ми живемо в час розпаду трьох імперій: росія, Китай, США. Можливо десь збережуться захишенні лагуни, але я бачу буремні роки де зберегти життя вже буде вдачою, а зберегти при цьому капітал - мистецтвом.Я ставлю на Європу, звісно з Україною. Здатну побудувати самодостатньу економіку. Завжди маючю позитивне сальдо торгового баланса. Зберігаючу здоровий глузд, відповідальність та порядність. Населення якої має тисячолітні традиції економити та примножувати статки. viy 