Краще було зробити йому якийсь інший колір банкнот, наприклад червонуватий, а ми би мали чотири курси в залежності від кольорової гами та років випуску. До великодня буде приплив трохи готівкової валюти, а після, якщо ще і допомога буде далі гальмуватися, знову попит підвищиться на купівлю.
Данило Гетманцев під час свого виступу заявив, що у 2025 році Україна не виконала 14 індикаторів програми Ukraine Facility і через це не отримала €3,9 мільярда - частина цих коштів вже втрачена. За перший квартал 2026-го року також не виконано жодного з необхідних показників. За його словами, під загрозою знаходиться також фінансування від Світового банку, кредит на €90 мільярдів та кошти за програмою від МВФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3607225