budivelnik написав:В якій Україні потрібно 300 000 місць у ВУЗАХ при 300 000 народжуваність в рік?
А в какой Украине они есть? Про прошлую осень писали: - 429к потенциально возможных (т.е. стульев в аудиториях) - 200к абитуриентов - 73.5к выделенных бюджетных мест (и из них на непопулярных специальностях не все заняты. Поэтому фактически их ещё меньше).
Откуда 300к? О чём это число вообще? О стульях? Так они на расходы госбюджета не влияют. Откуда 300к про рождаемость? В 2025 поступали рождённые примерно в 2008. Это 514к. Получается, что и половина до даже самого подзаборного ВУЗа не дошла.
Ще раз Якщо ЛЮДИНА реально знаходиться на рівні техфахівця(те що колись називалось коледж) але сьогодні вона йде у ВУЗ... бо на контракт беруть ВСІХ. То що отримуємо? а - середній рівень підготовки в групі вуза знаходиться на рівні середньої школи б - знання ролі не грають , платникам все одно 3 поставлять бо за їх рахунок викладачі живуть
І кого ви зможете навчити у ВУЗі при такій постановці питання? Фахівця рівня трієчника середньої школи але з дипломом про вищу освіту.. І як Ви йому доведете, що його мама корову продала даремно і заплатила за його навчання - бо він був би хорошим токарем і ніколи не стане навіть середнім інженером....
Тобто зрозумійте Від того що Ви ОПУСКАЄТЕ середній рівень ОСВІТИ ( в тому числі і вищої) і видаєте всім дипломи -ви цим ще більше погіршуєте майбутнє цього двірника по рівню знань ... але з дипломом.