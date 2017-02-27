Додано: Пон 20 кві, 2026 20:59

M-Audio написав: budivelnik написав: от тільки по закупочній на 20% більше... тобто податків я заплатив за ту саму роботу більше на рівні 20% (рівень інфляції) от тільки по закупочній на 20% більше... тобто податків я заплатив за ту саму роботу більше на рівні 20% (рівень інфляції) Але ж і заробив, якщо вдалося, звісно, на 20% більше. Бо через кілька років в разі ціни 1500 замість 100 на закупівлі накидуєш зверху вже 300, а не 200, чи не так? Але ж і заробив, якщо вдалося, звісно, на 20% більше. Бо через кілька років в разі ціни 1500 замість 100 на закупівлі накидуєш зверху вже 300, а не 200, чи не так?

Давайте по порядкуСпочатку визначимось -що таке заробив?Я пропоную наступну схему ОЧИЩЕНУ від ІНФЛЯЦІЇОтжеВ мене є 1000 одиниць товару по 1000 грн закупки=я витратив 1 млн при ціні продажу 1200 грн... тобто провівши якусь роботу по закупці/продажу товарів я отримую 1 200 000 виручкиЗ яких з 200 000=(1200000 продажа - 1000000 закупка) і з цих 200 000 я сплачу 100 000 податків....З цим розібрались ?Але тут пройшла інфляція і я купив вже по 1 100 тих самих 1 000 одиниць товаруТак, в майбутньому я виставлю їх по 1320....Але ж я вже втратив ВСЮ свою роботу по продажу попередньоїх партії.ТобтоДержава свої 100 000 податків отрималаА я як мав 1000 одиниць товару так і маю.І якщо я й далі буду жити при тій самій інфляції і рівні націнки - то буду працювати БЕЗКОШТОВНО забезпечуючи тільки потреби ДержавиА бігти попереду інфляції в мене навряд чи вийде, бо щоб продати ДОРОЖЧЕ (з урахуванням майбутьої інфляції) мені треба дочекатись поки Держава забезпечить бюджетників індексацією їх доходів...Продати на сумму більшу ніж є на руках в населення-в нікого не вийде.От і виходитьДержава друкуючи гроші забезпечує своє функціонування додатковим податком.