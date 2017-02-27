dimo_0n написав: budivelnik написав:
В мене є 1000 одиниць товару по 1000 грн закупки=я витратив 1 млн при ціні продажу 1200 грн... тобто провівши якусь роботу по закупці/продажу товарів я отримую 1 200 000 виручки
З яких з 200 000=(1200000 продажа - 1000000 закупка) і з цих 200 000 я сплачу 100 000 податків....
З цим розібрались ?
Не, не разобрались. выходит маржа 20%, а прибыль 10%. Странный бизнесс на 10% прибыли, в гривне, с текущими рисками в УА.... Даже ОВДП выглядят пижже )))
А якщо я напишу що маржа в середньому по торговій точці 15% , а чистий прибуток 2%, бо 8% це податки , а 5% це оплата працівників ... і це ще дуже добре....
Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік + це від обороту а не від капіталу, з другого боку яка різниця в місяць чи рік якщо від обороту
ПС
Варто зауважити , що є реальний торгово/виробничий бізнес, прибутковість якого як на качелях... але вийти з нього навіть в найнижчій точці, щоб зайти в найвищій-все одно не вдасться.
Тут немає перодів місяць-три-рік....
Тут роками працюєш в нул , щоб набивши клієнтуру -працювати в плюс... деколи бувають кризові явища коли роками в мінус(той самий ковід чи Війна), але вийти з нього можна... зайти назад не вдасться.