За кредитом від МВФ гоняться якраз як за сигнальним для інших кредиторів, що МВФ серйозно перевіряє платника, виставляє умови які підвищують його здатність гасити борги, значить можна і іншим давати.
fler написав:Та контора працює як наркокартель - її завдання "посадить на иглу" якнайбільше "клієнтів". Вимоги можна поділити умовно на дві групи: 1) "на публіку" - типу боротьба з корупцією, проведення якихось інституційних та інших реформ тощо та 2)"щоб не злізли з голки" - підвищення комуналки для населення і тому подібне, яке заганяє бідну країну в ще більшу дупу
Це щось по сценарію сумновідомого серіалу "СН" Вимоги не позбавлені здорового глузду. Минулого тижня в ІФ спіймали керівництво нацполіції за кришування порнотрафіку (ВР так і не декримінилізовує цей бізнес, правда МВФ вроді і не вимагає), цього тижня архітектор з компанією також пов'язали. Взагалі цікаво чи чиновники ще мають час та сили на якісь службові обов'язки понад всілякі власні обородки? Шкода, що це більше турбує міжнародні структури ніж власне керівництво різних рівнів.
, Мені 61. Коли почалась війна — вже на третій день я був під військовою частиною. Дві доби проривався туди, стояв на КПП, поки командир не наказав впустити. Дійшов до відділу кадрів — там лише розвели руками: «Для вас немає відповідної посади». Не приховую — тоді психанув страшенно. Але сидіти й жалітися — не мій шлях. Тому відкрив ФОП. Бо як би хто не ставився до ЗЕ, але з однією фразою я абсолютно згоден: або воюй — або працюй на країну. Сьогодні в мене вже три маленькі виробництва. Працюю з ранку до ночі. Без вихідних, без ниття, без «мені всі винні». Працюю для людей, для сім’ї, для країни. І в тому числі — для ЗСУ. І знаєте, що найбільше гріє душу? Що я такий не один. Тут є Будівельник — величезна шана цій людині. Як і всім, хто зараз: — працює; — платить податки; — донатить; — тримає бізнес; — витягує економічний фронт. Бо економічний фронт — це теж фронт. І без нього не буде ні армії, ні країни, ні майбутнього. Поважаю кожного, хто замість скиглення — робить.