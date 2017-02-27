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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12116121171211812119
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 09:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...

Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 09:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...

Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці

У мене таких проблем нема. За рік через Кредобанк провів 90 тис дол (всі там перевернув у євро і по добовим лімітам виніс ) , заносив тричі по 30 тис. Поки каса рахувала, внесення вже заапрувили.
Жодних питань. Світла (оподаткована) частина моєї зп за рік суттєво менша цієї суми.
Hotab
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