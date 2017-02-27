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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12139121401214112142
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 23:21

  tester3373 написав:Hotab
ти зараз намагашся довести шо ти і той безграмотний хто написав той опус більше розумієте чим тримачі бірж на яких пишуть курси EUR/USD чи USD/EUR в залежності від напрямку обміну?

В якому місці я таке «доводив»? Зрозуміло для користувача написано банком , чи не зовсім - це питання зовсім не до мене. Я зміг зрозуміти. Ти - не зміг. У тебе ще є до мене питання? Може претензії «а чому зміг?»?? давай конкретно, нема часу тобі пояснювати очевидні речі.

Якщо ти чогось не розумієш (не важливо, банк написав незрозуміло, чи розумові здібності у тебе слабкі), ти питаєш і тобі пояснюють. Ти це зробив і тобі пояснили, прямо з процесом самого обміну. Куди вже більше.
Якщо трохи більше розуму маєш, то в 1 дію мав би бути здатним перевірити який крос до якої валюти . 1/0.8825=1.133
Отримавши два крос
1.133
1.146
має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ?
Допускаю що ти можеш не розуміти чогось, дивно, що ти не вмієш самоперевірити і як баран стукаєш рогами далі. Ти ж застовбив за собою «розбираюсь в фінансах», а виявляється не вмієш простих речей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 23:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

я не знаю як вам пояснити щоб вам дійшло.
я питав чи не пора зливати бакси.
тобто мене цікавило за 1000 баксів скільки я отримаю євро.
в фінансовому світі це запис USD/EUR. зайдіть на якусь біржу і подивіться крос.
дякую за підказку про Кредо але не бачу сенса далі дискутувати.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 23:56

tester3373


я питав чи не пора зливати бакси.


На це питання точну відповідь не знає ніхто.
Ще було одне питання, може ти забув. Про крос. Цю відповідь. я якраз надав, цифра абсолютно точна.


я не знаю як вам пояснити щоб вам дійшло.


Мені точно не треба нічого пояснювати, у мене питань нема і не було від самого початку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 00:07

  Hotab написав:tester3373


я питав чи не пора зливати бакси.


На це питання точну відповідь не знає ніхто.
Ще було одне питання, може ти забув. Про крос. Цю відповідь. я якраз надав, цифра абсолютно точна.



тільки відповідь була за 1 євро скільки дадуть баксів. бо крос який ви дали то EUR/USD
ну то таке. в льотних школах це не вивчають.
tester3373
 
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