Додано: Вів 23 чер, 2026 23:21

tester3373 написав: Hotab

ти зараз намагашся довести шо ти і той безграмотний хто написав той опус більше розумієте чим тримачі бірж на яких пишуть курси EUR/USD чи USD/EUR в залежності від напрямку обміну? шо ти і той безграмотний хто написав той опус більше розумієте чим тримачі бірж на яких пишуть курси EUR/USD чи USD/EUR в залежності від напрямку обміну?

В якому місці я таке «доводив»? Зрозуміло для користувача написано банком , чи не зовсім - це питання зовсім не до мене. Я зміг зрозуміти. Ти - не зміг. У тебе ще є до мене питання? Може претензії «а чому зміг?»?? давай конкретно, нема часу тобі пояснювати очевидні речі.Якщо ти чогось не розумієш (не важливо, банк написав незрозуміло, чи розумові здібності у тебе слабкі), ти питаєш і тобі пояснюють. Ти це зробив і тобі пояснили, прямо з процесом самого обміну. Куди вже більше.Якщо трохи більше розуму маєш, то в 1 дію мав би бути здатним перевірити який крос до якої валюти . 1/0.8825=1.133Отримавши два крос1.1331.146має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ?Допускаю що ти можеш не розуміти чогось, дивно, що ти не вмієш самоперевірити і як баран стукаєш рогами далі. Ти ж застовбив за собою «розбираюсь в фінансах», а виявляється не вмієш простих речей.