В якому місці я таке «доводив»? Зрозуміло для користувача написано банком , чи не зовсім - це питання зовсім не до мене. Я зміг зрозуміти. Ти - не зміг. У тебе ще є до мене питання? Може претензії «а чому зміг?»?? давай конкретно, нема часу тобі пояснювати очевидні речі.
Якщо ти чогось не розумієш (не важливо, банк написав незрозуміло, чи розумові здібності у тебе слабкі), ти питаєш і тобі пояснюють. Ти це зробив і тобі пояснили, прямо з процесом самого обміну. Куди вже більше.
Якщо трохи більше розуму маєш, то в 1 дію мав би бути здатним перевірити який крос до якої валюти . 1/0.8825=1.133
Отримавши два крос
1.133
1.146
має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ?
Допускаю що ти можеш не розуміти чогось, дивно, що ти не вмієш самоперевірити і як баран стукаєш рогами далі. Ти ж застовбив за собою «розбираюсь в фінансах», а виявляється не вмієш простих речей.