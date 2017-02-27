Додано: Вів 30 чер, 2026 18:18

sergey_sryvkin написав: "Середня" - це не точна та маніпулятивна величина. "Середня" - це не точна та маніпулятивна величина.

sergey_sryvkin написав: А щодо оподаткування пасивного доходу - я взагалі не розумію, яким боком до нього держава А щодо оподаткування пасивного доходу - я взагалі не розумію, яким боком до нього держава

sergey_sryvkin написав: Якщо мова просто про прогресивну систему оподаткування - то чом би й ні. Тільки доходи наших навіть успішних ФОПів у європейських реаліях будуть в нижчій частині прогресії, а не у вищий, як у нас Якщо мова просто про прогресивну систему оподаткування - то чом би й ні. Тільки доходи наших навіть успішних ФОПів у європейських реаліях будуть в нижчій частині прогресії, а не у вищий, як у нас

Якщо це єдине зауваження-то замініть його на 3*мінімальна і це з певною точністю буде відповідати сьогоднішній середній.Яким чином Держава до того що селянин копає на своєму городі?Чи до того що влапсник житла здає в оренду свою нерухомість?Але тоді Держава повинна взагалі відмовитись від оподаткування ОРЕНДИ будь чого бо є власник який отримує дохід і орендар..До чого це приведе - пояснити?У власника заводу виявляться неоподатковані доходи (внаслідок захмарної оренди) а в тих хто цей завод ОРЕНДУЄ періоддично буде зникати навіть зарплата... Так за це сяде в буцегарню( якщо знайдуть) якийсь зіц директор цього підприємства....ТомуВсе що називається ВВП - має бути ОПОДАТКОВАНО.Так як ОРЕНДА чи будь які інші доходи-це складова ВВП -значит вона повинна бути оподаткована як і доходи від праці, чи пасивні доходи від капіталу.Тепер про Вашу фантазію про 20 млн ФОПІВ..першу половину я пояснивАле є й друга половина, коли можна ВІДМОВИТИСЬ від податків УСІМ...Просто всі стануть ФОПАМи і вчитель і директор школи ( ФОП власник приміщення) і Двірник (ФОП клініггу) і пожежник з поліціянтом(фоп по охороні безпеки) і всі ФОПИ будуть отримувати один від одного послуги і сплачувати згідно виставлених рахунків.Як Вам перспектива? Уявляєте, будинок де 10 айтішників і ОДИН двірник.... Чогось мені здається що вартість роботи цього двірника для айтішників буде точно вище ніж він сьогодні отримує півтора мінімалки+подаки в 43% від цієї мінімалки..А ще потрібен ФОП наглядач за чистотою з правом виписування штрафі(це буде називатись рахунок) який буде йти двірнику щоб прибрати.Не змішуйте те що змішувати не можна...Якщо в нас 6000 доларів ВВП на душу , а в Німеччині 30 000 доларів ВВП на душу-то не треба брати німецькі ставки в АБСОЛЮТНИХ цифрах..Треба брати у ВІДНОСНИХТоді ставки податків будуть виглядати якось таквід середнього(до 1200 доларів/рік)-податки нуль,на пенсію в 70від (1200-2400 рік)-все що вище 20% - податок 20%, пенсія в 68(2400-4800) - все що вище 40% - податок 30%, пенсія 65(4800-9600 рік) все що вище 4800 - податок 40%- податок 50% від того що вище 9600...В дохід включається все, цифри і діапазони -для прикладу і можуть (повинні бути обраховані щоб збалансувати як пенсійний так і загальний бюджети)Тому ще раз попрошу..Не тягніть ковдру на себе, особливо коли тягнете її з тих від кого залежить Ваше комфортнен проживання...ППСдля прикладутой хто отримає 2400-сплатить 20% з 1200 що дорівнює 240 це до 10% доходутой хто отримає 4800 - сплатить 240+720=960 _____це до 20%то хто отримає 9600 - сплатить 960 +1920=2880____ це до 30%той хто отримає наприклад 49 600 - сплатить 2880+20000=22880 це до 46%Як на мене дуже лояльна шкала доходів.... І відсотки до написані тому що пораховані для максимальної суми в діапазоні, якщо до максимума не дійшли то відсотки будуть трошки меншими