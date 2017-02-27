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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12150121511215212153
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:19

  budivelnik написав:
  sergey_sryvkin написав:Зрозуміло. Тобто ви просто проти існування спрощеної системи та єдиного податку.
1 Я ЗА переведення на систему СПРОЩЕНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ВСІХ працівників в Україні

Тоді вона не буде спрощеною, буде загальною.
  budivelnik написав:2 Для найнятих працівників які отримують менше середнього по Україні базою нарахування цього податку є мінімальна зарплата
3 Для найманих працівників в яких зарплата вища від мінімалки , а також підприємців базою нарахування має бути СЕРЕДНЯ( а не мінімальна по Україні)
4 Для отримувачів пасивного доходу , в залежності від розміру доходу ( якщо дохід не вищий доходу працівників описаних в пункті 2 - значить базою оподаткування є 43 від мінімалки , якщо дохід вищий то так як описано для працівнів в пункті 3

"Середня" - це не точна та маніпулятивна величина. Наразі для найманих працівників базою є своя власна зарплата, не бачу в цьому жодних протиріч.
А щодо оподаткування пасивного доходу - я взагалі не розумію, яким боком до нього держава. Якщо оподаткування доходів від господарської чи трудової діяльності має на увазі, що ця діяльність відбувається в умовах, з дозволу, під захистом та за сприяння держави, то пасивний дохід взагалі держави не стосується. Якщо банк заробляє гроші з коштів на депозитах, то оподаткованою має бути діяльність банку, а відсотки по депозиту це вже витрати банку, а для власників - гроші, з яких вже сплачено податки (банком). Те саме з ОВДП та ін.
  budivelnik написав:І останнє
Ви погоджуєтесь з Європейською системою оподаткування де
До якоїсь величини -податки відсутні
Від цієї величини до 2(3)* цю величину - податки скажімо доступні
Якщо вище - податки вже безБожні...

Та мені байдуже, я про неї знаю небагато. Якщо мова просто про прогресивну систему оподаткування - то чом би й ні. Тільки доходи наших навіть успішних ФОПів у європейських реаліях будуть в нижчій частині прогресії, а не у вищий, як у нас :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:30

  Миша-клиент написав:"budivelnik" днями напролет крутится в валютной ветке, обсуждая В НЕЙ (?!) налоги, пенсии, социальную (НЕ)справедливость и пр., строчит "простыни", даже просматривать которые (не то что вчитываться и вникать в смысл написанного) - нет ни сил, ни времени.
У меня не выходит из головы мысль: "а что и когда Вы строите?" (изучать "подноготную" кто где и чего, которая периодически здесь вылезает по тому или иному участнику форума - тоже нет ни сил, ни времени, сорри)...
Вопрос - риторический, к модераторам: ДС позволял оффтоп - сугубо по выходным; валютная ветка - перестала отвечать своему названию : (

бо дуже мало хто пише про курси :oops: таке враження, що більшості й не цікаво...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:45

Shaman


бо дуже мало хто пише про курси :oops:


З експертів лишився лише Тестер.
Да і у того складності з прочитанням курсу на вивісці в банку. А більше то і нема спеціалістів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:51

до речі, валютні інтервенції минулого тижня знову були близько до рекорду - 1 319 млн дол. але не зважаючи на це долар вище 45,0 не сходив, тиждень взагалі завершил на 44,80. а євро був дест близько рівня 51,0
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 18:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:"Середня" - це не точна та маніпулятивна величина.
Якщо це єдине зауваження-то замініть його на 3*мінімальна і це з певною точністю буде відповідати сьогоднішній середній.
  sergey_sryvkin написав:А щодо оподаткування пасивного доходу - я взагалі не розумію, яким боком до нього держава
Яким чином Держава до того що селянин копає на своєму городі?
Чи до того що влапсник житла здає в оренду свою нерухомість?
Але тоді Держава повинна взагалі відмовитись від оподаткування ОРЕНДИ будь чого бо є власник який отримує дохід і орендар..
До чого це приведе - пояснити?
У власника заводу виявляться неоподатковані доходи (внаслідок захмарної оренди) а в тих хто цей завод ОРЕНДУЄ періоддично буде зникати навіть зарплата... Так за це сяде в буцегарню( якщо знайдуть) якийсь зіц директор цього підприємства....
Тому
Все що називається ВВП - має бути ОПОДАТКОВАНО.
Так як ОРЕНДА чи будь які інші доходи-це складова ВВП -значит вона повинна бути оподаткована як і доходи від праці, чи пасивні доходи від капіталу.

Тепер про Вашу фантазію про 20 млн ФОПІВ..
першу половину я пояснив
Але є й друга половина, коли можна ВІДМОВИТИСЬ від податків УСІМ...
Просто всі стануть ФОПАМи і вчитель і директор школи ( ФОП власник приміщення) і Двірник (ФОП клініггу) і пожежник з поліціянтом(фоп по охороні безпеки) і всі ФОПИ будуть отримувати один від одного послуги і сплачувати згідно виставлених рахунків.
Як Вам перспектива? Уявляєте, будинок де 10 айтішників і ОДИН двірник.... Чогось мені здається що вартість роботи цього двірника для айтішників буде точно вище ніж він сьогодні отримує півтора мінімалки+подаки в 43% від цієї мінімалки..
А ще потрібен ФОП наглядач за чистотою з правом виписування штрафі(це буде називатись рахунок) який буде йти двірнику щоб прибрати.
  sergey_sryvkin написав:Якщо мова просто про прогресивну систему оподаткування - то чом би й ні. Тільки доходи наших навіть успішних ФОПів у європейських реаліях будуть в нижчій частині прогресії, а не у вищий, як у нас :)
Не змішуйте те що змішувати не можна...
Якщо в нас 6000 доларів ВВП на душу , а в Німеччині 30 000 доларів ВВП на душу-то не треба брати німецькі ставки в АБСОЛЮТНИХ цифрах..
Треба брати у ВІДНОСНИХ
Тоді ставки податків будуть виглядати якось так
дохід
менше 20% від середнього(до 1200 доларів/рік)-податки нуль,на пенсію в 70
від 20% до 40% від (1200-2400 рік)-все що вище 20% - податок 20%, пенсія в 68
від 40% до 80% (2400-4800) - все що вище 40% - податок 30%, пенсія 65
від 80 до 160(4800-9600 рік) все що вище 4800 - податок 40%
дохід вище 9600 - податок 50% від того що вище 9600...

В дохід включається все, цифри і діапазони -для прикладу і можуть (повинні бути обраховані щоб збалансувати як пенсійний так і загальний бюджети)

Тому ще раз попрошу..
Не тягніть ковдру на себе, особливо коли тягнете її з тих від кого залежить Ваше комфортнен проживання...

ППС
для прикладу
той хто отримає 2400-сплатить 20% з 1200 що дорівнює 240 це до 10% доходу
той хто отримає 4800 - сплатить 240+720=960 _____це до 20%
то хто отримає 9600 - сплатить 960 +1920=2880____ це до 30%
той хто отримає наприклад 49 600 - сплатить 2880+20000=22880 це до 46%
Як на мене дуже лояльна шкала доходів.... І відсотки до написані тому що пораховані для максимальної суми в діапазоні, якщо до максимума не дійшли то відсотки будуть трошки меншими
budivelnik
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