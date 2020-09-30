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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4323432443254326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тшорт, хоцца 4 категорії ;)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 04:53

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Утро доброе не просто на словах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 06:36

  Flamingo написав:
  clientage написав:Flamingo, 148.16?

Ну вообще-то по моим расчетам 148,46. Но с копейками возиЦЦа не охота поэтому 149

Да прав был таки mustbe (и неправ я :( ) - прикапывать надо было таки 155 - скунс только под утро начислил проценты (а 2 ночи их еще не было) и по итогу получилось 153.36. Но провел их как и ожидалось вчерашним числом. Я так и не понял - у них что получается 31 день в сентябре? Или они решили начислить и за 1 октября тоже? Ладно играемся дальше
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 06:46

  STIGA написав:
  cohan написав:ага, комуналь 7% - сильный ход!

да и остальное неплохо


за свои 3% еще нормально, но 7% за кредитные - выйдут боком.

Там в условиях указано , что мсс некошерный при оплате через ИБ или приложение. Фактически это будет считаться, как снятие налички, и естественно без грейса со всеми вытекающими.

коммуна - акция для "спонсоров"))

ну а в целом, подтверждаю, карта хорошая, есть куда применить :mrgreen:

То есть если я вас правильно понял, для того чтобы и 7% получить и не "вляпаться в спонсорство" надо в течение одного дня действовать по алгоритму:
1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные.
2. Вывести кэшбек (если уже есть достаточная сумма).
3. Вывести кредитку в ноль.
4. При необходимости - повторить.

Ну и своими можно платить без проблем что кредиткой, что дебеткой, но под меньший прОцент
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 4946
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