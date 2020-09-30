|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:28
Тшорт, хоцца 4 категорії
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8513
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 04:53
Аптеки
Виномаркеты
Медсервисы
____________
Утро доброе не просто на словах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 06:36
Flamingo написав: clientage написав:Flamingo
, 148.16?
Ну вообще-то по моим расчетам 148,46. Но с копейками возиЦЦа не охота поэтому 149
Да прав был таки mustbe (и неправ я
) - прикапывать надо было таки 155 - скунс только под утро начислил проценты (а 2 ночи их еще не было) и по итогу получилось 153.36. Но провел их как и ожидалось вчерашним числом. Я так и не понял - у них что получается 31 день в сентябре? Или они решили начислить и за 1 октября тоже? Ладно играемся дальше
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4946
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 жов, 2020 06:46
STIGA написав: cohan написав:
ага, комуналь 7% - сильный ход!
да и остальное неплохо
за свои 3% еще нормально, но 7% за кредитные - выйдут боком.
Там в условиях указано , что мсс некошерный при оплате через ИБ или приложение. Фактически это будет считаться, как снятие налички, и естественно без грейса со всеми вытекающими.
коммуна - акция для "спонсоров"))
ну а в целом, подтверждаю, карта хорошая, есть куда применить
То есть если я вас правильно понял, для того чтобы и 7% получить и не "вляпаться в спонсорство" надо в течение одного дня действовать по алгоритму:
1. Оплатить комуналь кредиткой за кредитные.
2. Вывести кэшбек (если уже есть достаточная сумма).
3. Вывести кредитку в ноль.
4. При необходимости - повторить.
Ну и своими можно платить без проблем что кредиткой, что дебеткой, но под меньший прОцент
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4946
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, tarasum
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|89879
|10575905
|
|
|17190
|2399342
|
Чет 01 жов, 2020 00:38
klug
|
|17649
|3246133
|
|