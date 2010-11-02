Какие вести с полей ?
пс-по оттоку ср-ств был на 4 месте
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 січ, 2022 14:26
Додано: Вів 25 січ, 2022 07:53
Акція від Сільпо і Mastercard
Беріть участь в акції, замовляйте товари в додатку «Сільпо» або на сайті
Як скористатися пропозицією:
оберіть товари на суму від 1400 грн на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо»;
оберіть зручний спосіб доставки: доставка кур’єром чи само вивіз;
оплатіть замовлення карткою Mastercard від Forward Bank на сайті shop.silpo.ua або у додатку «Сільпо»/кур'єру/на касі;
отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення;
додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1–5 робочих днів з моменту здійснення покупки.
Акція діє до 28.02.2022 року в усіх магазинах Сільпо, де доступна послуга доставки кур’єром чи самовивозу.
Додано: Вів 25 січ, 2022 08:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
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