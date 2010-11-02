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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5066506750685069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
114
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:26

  Ой+ написав:
  swan forever написав:кончился депозит.
не могу понять - куда они деньги перечислили. На карточках их нет.

Аналогічно вчора. У виписці є, баланс не змінився. Чекаємо понеділка.

Какие вести с полей ?
пс-по оттоку ср-ств был на 4 месте
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 07:53

Акція від Сільпо і Mastercard

Беріть участь в акції, замовляйте товари в додатку «Сільпо» або на сайті https://shop.silpo.ua/, платіть карткою Mastercard від Forward Bank та отримуйте 10 000 балів на «Власний Рахунок».

Як скористатися пропозицією:

оберіть товари на суму від 1400 грн на сайті shop.silpo.ua або в додатку «Сільпо»;
оберіть зручний спосіб доставки: доставка кур’єром чи само вивіз;
оплатіть замовлення карткою Mastercard від Forward Bank на сайті shop.silpo.ua або у додатку «Сільпо»/кур'єру/на касі;
отримуйте 10 000 балів на картку «Власного Рахунку», з якої було зроблено замовлення;
додаткові бали надійдуть на картку «Власного Рахунку» упродовж 1–5 робочих днів з моменту здійснення покупки.

Акція діє до 28.02.2022 року в усіх магазинах Сільпо, де доступна послуга доставки кур’єром чи самовивозу.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 08:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Беріть участь в акції,

поспешите - 01-02-2022 фантики превратятся в грн и уже можно будет пощупать вигоду реально. Не откладивайте покупки на период с 01по 28-02.
Goodman
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