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Отказ принять купюры в валюте

Отказ принять купюры в валюте
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:18

Добрый день, форумчане! На постоянной основе куплю ветхие доллары, фунты, евро. Смогу помочь даже в тех случаях, когда вам отказали банки и обменники. - в плесени - после стирки -разорванные на 2 части, на 4, на 8 -без углов - после пожара -в пятнах - в печатях - старого образца - обгоревшие - откопанные - с погреба По всем вопросам лучше всего набирайте меня по телефону: ("0"67-403-3173). Дам качественную консультацию,
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