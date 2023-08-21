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Обслуговування в українських
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Країна

Країна
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Країна 2.1 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
48%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
6%
2
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2009 17:59

[b]Вацлав Дембицки[/b]

Да действительно Вацлав, все соответствует действительности. Краина на данный момент не имеет права заключать договора страхования.
krond
 
 
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2013 16:02

Re: Країна

В Країни вже неодноразово ліцензії призупиняли - дивно, як вони ще працюють...
samvexler
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2013 22:14

Re: Країна

це банк такий?
SergeyMen
 
Повідомлень: 134
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2013 18:57

loki Мне они не могут выплатить жалкие 3 тысячи, хорошо хоть остатки машины себе оставил, а так вообще б остался без денег. Говорят пишите скаргу... :evil:
kondrashov_81
 
 
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 17:03

Re: Країна

Найгірша страхова з якою я коли-небудь стикалася. Оформив страховку роботодавець, обіцяли золоті гори. Коли дійшло до діла, ані до лікаря не записали, ані ліки нормально замовити не змогли. За що їм платити незрозуміло. По телефону суцільні відмовки.
kutasya88
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:08

Re: Країна

Не можу знайти інформацію, чи покриває страхування в Країні діагностику, наприклад, УЗД, КТ? Можливо, хтось підкаже?
W7777
 
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