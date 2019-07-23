Nevo написав:Еще одна победа МЕГАБАНКА! "МЕГАБАНК" получил награду в номинации "Лучший региональный банк" на Первом Всеукраинском проекте "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ: достойные, успешные, надежные", который состоялся 25 июня в Grand Hotel Fairmont (г. Киев).
Ассоциация Украинских Банков и Издательский Дом "Украина Бизнес" совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА "Стандарт рейтинг", АФ "Стандарт Аудит", Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ) и при медиа-партнерстве Первого Делового телеканала, 25 июня в г. Киеве презентовали победителей Первого Всеукраинского проекта "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ 2018: достойные, успешные, надежные".
Среди номинантов проекта – банки и небанковские финансовые учреждения: страховые, инвестиционные компании и кредитные союзы, которые осуществляли свою деятельность на территории Украины в течение 2018 года. "МЕГАБАНК" на этом событии представляли Председатель Правления банка Алексей Яценко и заместитель Председателя Правления Александр Шипилов. Награду для "МЕГАБАНКА" получил Председатель Правления – Алексей Яценко.
"Полученная награда в этом проекте является для "МЕГАБАНКА" очень значительной, так как для принятия решения о победителях, использовались данные авторитетных рейтинговых агентств, данные НБУ, а также информация из первоисточника, таким образом, результаты этого проекта будут интересны и для клиентов при выборе банковского учреждения для дальнейшего сотрудничества", – отметил Председатель Правления "МЕГАБАНКА" Алексей Яценко.
Спасибо за доверие и продолжаем вместе развивать финансовый рынок и укреплять экономическую стабильность государства!
Nevo написав:Еще одна победа МЕГАБАНКА! "МЕГАБАНК" получил награду в номинации "Лучший региональный банк" на Первом Всеукраинском проекте "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ: достойные, успешные, надежные", который состоялся 25 июня в Grand Hotel Fairmont (г. Киев).
Ассоциация Украинских Банков и Издательский Дом "Украина Бизнес" совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА "Стандарт рейтинг", АФ "Стандарт Аудит", Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ) и при медиа-партнерстве Первого Делового телеканала, 25 июня в г. Киеве презентовали победителей Первого Всеукраинского проекта "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ 2018: достойные, успешные, надежные".
Среди номинантов проекта – банки и небанковские финансовые учреждения: страховые, инвестиционные компании и кредитные союзы, которые осуществляли свою деятельность на территории Украины в течение 2018 года. "МЕГАБАНК" на этом событии представляли Председатель Правления банка Алексей Яценко и заместитель Председателя Правления Александр Шипилов. Награду для "МЕГАБАНКА" получил Председатель Правления – Алексей Яценко.
"Полученная награда в этом проекте является для "МЕГАБАНКА" очень значительной, так как для принятия решения о победителях, использовались данные авторитетных рейтинговых агентств, данные НБУ, а также информация из первоисточника, таким образом, результаты этого проекта будут интересны и для клиентов при выборе банковского учреждения для дальнейшего сотрудничества", – отметил Председатель Правления "МЕГАБАНКА" Алексей Яценко.
Спасибо за доверие и продолжаем вместе развивать финансовый рынок и укреплять экономическую стабильность государства!
Так будуть відділеннями прямо з Харкова керувати...Дуб згущує фарби...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Nevo написав:Еще одна победа МЕГАБАНКА! "МЕГАБАНК" получил награду в номинации "Лучший региональный банк" на Первом Всеукраинском проекте "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ: достойные, успешные, надежные", который состоялся 25 июня в Grand Hotel Fairmont (г. Киев).
Ассоциация Украинских Банков и Издательский Дом "Украина Бизнес" совместно с Лигой страховых организаций Украины (ЛСОУ), Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты (ICC Ukraine), IBI rating, РА "Стандарт рейтинг", АФ "Стандарт Аудит", Украинским кредитным бюро, при консультационной поддержке Национального банка Украины (НБУ) и при медиа-партнерстве Первого Делового телеканала, 25 июня в г. Киеве презентовали победителей Первого Всеукраинского проекта "ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УКРАИНЫ 2018: достойные, успешные, надежные".
Среди номинантов проекта – банки и небанковские финансовые учреждения: страховые, инвестиционные компании и кредитные союзы, которые осуществляли свою деятельность на территории Украины в течение 2018 года. "МЕГАБАНК" на этом событии представляли Председатель Правления банка Алексей Яценко и заместитель Председателя Правления Александр Шипилов. Награду для "МЕГАБАНКА" получил Председатель Правления – Алексей Яценко.
"Полученная награда в этом проекте является для "МЕГАБАНКА" очень значительной, так как для принятия решения о победителях, использовались данные авторитетных рейтинговых агентств, данные НБУ, а также информация из первоисточника, таким образом, результаты этого проекта будут интересны и для клиентов при выборе банковского учреждения для дальнейшего сотрудничества", – отметил Председатель Правления "МЕГАБАНКА" Алексей Яценко.
Спасибо за доверие и продолжаем вместе развивать финансовый рынок и укреплять экономическую стабильность государства!