Додано: Сер 26 сер, 2020 00:09

По ФФС (фондам финансирования строительства) была какая-то норма, что эти средства не включаются в ликвидационную массу, и каким-то образом передаются в другой банк (если на корсчету банка что-то есть, вероятно).

С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.

Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"



Это банкротство будет довольно "оригинальным", т.к. активы и пассивы у этого банка довольно специфические, не такие, как у остальных.

Поэтому для "инвесторов" возможен вариант как "отделаться испугом", так и потерять всё. Но я думаю, что "чуда не произойдёт", и всё будет как всегда - киданут по-максимуму

Украина - богатая страна!

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