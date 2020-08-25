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Обслуговування в українських
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Аркада

Аркада
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аркада 3 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:09

По ФФС (фондам финансирования строительства) была какая-то норма, что эти средства не включаются в ликвидационную массу, и каким-то образом передаются в другой банк (если на корсчету банка что-то есть, вероятно).
С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.
Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"

Это банкротство будет довольно "оригинальным", т.к. активы и пассивы у этого банка довольно специфические, не такие, как у остальных.
Поэтому для "инвесторов" возможен вариант как "отделаться испугом", так и потерять всё. Но я думаю, что "чуда не произойдёт", и всё будет как всегда - киданут по-максимуму
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:34

  vadymbanker написав:
Ромасик написав:mustbe деньги инвесторов строительства не гарантируются вообще, а таковых около 9 млрд грн.
300 млн депозитчикам - это ничего.
Это ужас, кто-то может объяснить эту схему на 9 млрд.
Елементарно, собираем деньги с обманутых инвесторов, а вместо строек тратим на б**дей, схема елементарна.
  Вкладчик1234 написав:С другой стороны, вроде эти средства не гарантируются ФГВФО.
Ещё есть вопрос, как расходовались средства ФФС - может там и денег уже нет, типа "потратили всё на цемент и кирпичи"
Точно не гарантируются, т.к. обманутые инвесторы при инвестировании подписывают бумагу что "средства ФФС не гарнатируюстя ФГВФО".
Денег в фонде давно нету, т.к. все ушло не на цемент и кирпичи, а на комисию банка, которая в некоторых случаях достигала 40% за платеж.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 01:38

Re: Аркада

  mustbe написав:Кто под зонтиком - тот своё вернёт.
А кто нет - сам виноват

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Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: В зеленой вжевжопе.
EKO
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  #<1 ... 36373839
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