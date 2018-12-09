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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6475647664776478>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:05

  VLADPn написав:Alfa_Bank

В рекламной статье на этом сайте по поводу карты ТРЭВЭЛ
https://news.finance.ua/ru/news/-/44007 ... avel-karta
есть такая фраза по поводу страхования
Вместе с картой предоставляют полис страхования для поездок за рубеж. Вам компенсируют затраты на лекарства и лечение, если что-то случится в дороге.

Почему мне его не предоставили? И как его получить?

VLADPn, добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:18

  unlock написав:
  VLADPn написав:Alfa_Bank

В рекламной статье на этом сайте по поводу карты ТРЭВЭЛ
https://news.finance.ua/ru/news/-/44007 ... avel-karta
есть такая фраза по поводу страхования
Вместе с картой предоставляют полис страхования для поездок за рубеж. Вам компенсируют затраты на лекарства и лечение, если что-то случится в дороге.

Почему мне его не предоставили? И как его получить?

Мне его тоже не предоставили. Но при окончательном подтверждении заказа карты звонила девочка и спрашивала, нужен ли мне полис, и это стоило дополнительно 300 грн. Так как мне были нужны полисы по программе экстрим спорт, то отказался от её предложения.

Ну Вам хоть предложили...
Да и в этом случае про 300 гривен в статье скромно умолчали. Там много моментов вызывающих улыбку.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:22

Re: Альфа-Банк

Вопрос офпреду.
Нам было ранее сказано что сменить тариф по кредитке на тревел сейчас нет возможности. А как мы узнаем когда стало возможным?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:26

Re: Альфа-Банк

камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:30

  yuri1978 написав:камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?

когда вы рассчитываетесь картой Эко-максимум от Альфа-банка (в любом месте в т.ч. числе и в магазинах Эко-маркет) то 2% от трат за месяц будут зачислены вам на бонусный счет Эко-маркета раз в месяц (обычно до 6го числа) за прошедший календарный месяц не зависимо от РД.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:32

  mephala написав:Вопрос офпреду.
Нам было ранее сказано что сменить тариф по кредитке на тревел сейчас нет возможности. А как мы узнаем когда стало возможным?


mephala, добрый день. На данный момент возможность перевыпуска кредитных карт с изменением действующего ранее продукта на кредитную карту «Альфа Travel» реализована.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:34

Alfa_Bank, а можно уже закрыв одну из двух моих кредиток перенести её кредлимит на оставшуюся? Шо для этого нуна?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:37

  mephala написав:
  yuri1978 написав:камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?

когда вы рассчитываетесь картой Эко-максимум от Альфа-банка (в любом месте в т.ч. числе и в магазинах Эко-маркет) то 2% от трат за месяц будут зачислены вам на бонусный счет Эко-маркета раз в месяц (обычно до 6го числа) за прошедший календарный месяц не зависимо от РД.
т.е. в экомаркете будет 4%, а в остальных точках 2%?
интернет-оплаты входят, или только торговые терминалы?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:41

  yuri1978 написав:
  mephala написав:
  yuri1978 написав:камрады, подскажите, по Эко-максимум экомаркет сразу начисляет 2% на бонусную карту.
Следует ли еще чего-то ожидать от Аллы или магазина (2% как по обычному Максимуму)?

когда вы рассчитываетесь картой Эко-максимум от Альфа-банка (в любом месте в т.ч. числе и в магазинах Эко-маркет) то 2% от трат за месяц будут зачислены вам на бонусный счет Эко-маркета раз в месяц (обычно до 6го числа) за прошедший календарный месяц не зависимо от РД.
т.е. в экомаркете будет 4%, а в остальных точках 2%?
интернет-оплаты входят, или только торговые терминалы?

да. в Эко-маркете будет 4%. только при покупке не забывайте пробивать их бонусную карту. По поводу дока где описано детально условия по бонусной программе то торбите офпреда где пляко-пастернаки сейчас это спрятали. По опыту - дают за все кроме операций приравненных к финансовым.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:43

Re: Альфа-Банк

"Меня терзают смутные сомнения"(с). А именно, если биллинг(договор от) 29 числа, то 24 декабря успею загасить максимку кошерно? И нет ли там переносов выходных?
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