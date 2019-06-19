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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:39
Доброго дня!Alfa_Bank,гарячу лінію 0800 забрали,кнопка зворотнього зв'язку не реагує,в чат написав біля 11год відповіді досі не має...ваше обслуговування мені все більше і більше не подобається!!!
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:47
А через шановного офПреда можна замовити дзвінок з банки?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:50
Volodymyr Lviv, доброго дня. В Alfa-Mobile можна безкоштовно здійснити веб-дзвінок до КЦ. Також є можливість подзвонити з сайту (через skype). Або ж напишіть в ПП ваш ІПН та питання, що хотіли вияснити, спробую допомогти.
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:52
Квесторе_поверніться, доброго дня. Таку послугу не надаю. Але якщо виникнуть труднощі з обслуговуванням, пишіть. Допоможу, чим зможу
Додано: Чет 20 чер, 2019 13:58
Alfa_Bank, а шановний офПред помираючої Дельта банки колись надавав, в 3 годині ночі будив підтримку і ті передзвонювали.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 14:05
В ситуаціях, що потребують термінованого вирішення, звичайно, можу попросити колег з КЦ про дзвінок.
P.S. Не обіцяю лише, що о 3 ночі буду тут на форумі
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