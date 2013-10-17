Не.
Гемор у меня есть.
А плюшек нет.
Может, Альфа банк завтра прочтет и так орехов подкинет за сбои 12.09?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:08
Не.
Гемор у меня есть.
А плюшек нет.
Может, Альфа банк завтра прочтет и так орехов подкинет за сбои 12.09?)
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:45
Максимум
Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли возможность как то вывести личные/кредитные средства с кредитки максимум со льготным периодом и какой способ существует? А то закинул случайно не на ту карту и на максимуме теперь больше денег чем надо. Можно в лс. Спасибо!
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