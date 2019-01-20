Додано: Чет 16 вер, 2021 17:17

v57 написав: не, ну получить с 0

и закрыть вайт

так нормально?

шоб 10 платежей не делать не, ну получить с 0и закрыть вайттак нормально?шоб 10 платежей не делать

Сразу не подумал, надо было разбить РД на двух Хамелеонах с интервалом 15 дней для максимального профита. Но теперь плюс в том, что гасить ОМП можно будет в один день (а-ля Vorlon). И с ОМП всего 10% лимиты можно полностью выбрать уже через пару-тройку месяцев, так что не страшно.Я так понимаю, ОМП рассчитывается от РД до РД и входит в сумму для оплаты в следующую РД, как и на остальных кредитках?На White нет овера, а на Хамелеоне есть.