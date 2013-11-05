Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ

Додано: Пон 29 жов, 2018 15:16

Интересно, а что конкретно было в банке Форум?



Если что то и будет назначено в плане выплат кредиторам ФиКа, как о этом узнать?

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.