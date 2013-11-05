|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:16
Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
Может банк форум? Выплаты уже осуществляются
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:16
Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
Интересно, а что конкретно было в банке Форум?
Если что то и будет назначено в плане выплат кредиторам ФиКа, как о этом узнать?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:05
Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
ну только надо понимать, что ростик еще тот балабол... сумму могли заблокировать, а не списать, до рассмотрения апелляции
Додано: Чет 15 сер, 2019 18:38
Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
Интересно - а какой был там Откат, в %?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 23:21
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:17
Re: Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ
И вопрос.
хоть одному из вкладчиков ФиКа удалось обменять свой депозит, который не выдавали, но ВА еще не была введена ....на кредит любого из заемщиков, которые хотели сэкономить?
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
|