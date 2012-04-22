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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:06
Что делать, если не успел подать заявления на возврат средст
Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:09
У кого остались кредиты в ВТБ?
У кого остались кредиты в ВТБ?
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20
Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:00
Еще вариант-договориться на почте, чтобы поставили дату отправления задним числом (до 21.01.19 включительно). Это будет не просто, но попробовать можно. Если нет, то тогда бежать как можно быстрее в отделение. В банке еще две недели будут ждать запоздалых писем. Главное, чтобы дата отправления стояла корректная на письме.
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:19
если на сумму свыше 200, то расслабиться - 99% что на выплаты 4 очереди средств не хватит
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:47
Европа!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49
Думаю що якісь крихти капнуть в 4 черзі.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:51
Якщо поважна причина можна через суд.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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