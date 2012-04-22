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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1640164116421643

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:06

Что делать, если не успел подать заявления на возврат средст

Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?
Banderas
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:09

У кого остались кредиты в ВТБ?

У кого остались кредиты в ВТБ?
Banderas
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:20

Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)
orhidf
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:00

  orhidf написав:Banderas бежать в отделение и слезно просить принять заявление нужным числом. на формирование реестров будет 2 месяца, но заявления принимали в течение месяца с даты публикации (22.12)


Еще вариант-договориться на почте, чтобы поставили дату отправления задним числом (до 21.01.19 включительно). Это будет не просто, но попробовать можно. Если нет, то тогда бежать как можно быстрее в отделение. В банке еще две недели будут ждать запоздалых писем. Главное, чтобы дата отправления стояла корректная на письме.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:19

  Banderas написав:Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?

если на сумму свыше 200, то расслабиться - 99% что на выплаты 4 очереди средств не хватит
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:47

  Stringer написав:
  Banderas написав:Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?

если на сумму свыше 200, то расслабиться - 99% что на выплаты 4 очереди средств не хватит

Европа!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:49

  Stringer написав:
  Banderas написав:Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?

если на сумму свыше 200, то расслабиться - 99% что на выплаты 4 очереди средств не хватит

Думаю що якісь крихти капнуть в 4 черзі.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:51

  Banderas написав:Что делать, если не успел подать заявления на возврат средств?

Якщо поважна причина можна через суд.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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