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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1361136213631364>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:15

  eredin38 написав:Подскажите ,заканчиваеться на днях депо - стоит ли сейчас нажимать на кнопку "Відмова від продовження" или лучше после окончания разорвать ? депо припадает правда на субботу -выходной день - выплачивают тело депозита в выходной день ?
кто сталкивался как лучше ?


Якщо натиснете зараз - то гроші упадуть в 15-00, на наступний календарний день.
Якщо в субботу, то в 8-30 (руцями самі) - розриваєте і через 5-10 хвилин гроші на КДВ.
Але, якщо депо по суботту включно, то всі операції будуть доступні ТІЛЬКИ в неділю...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:26

jay2004 Уверены? Раньше точно так было. А сейчас... Я вот решил потестить в этом месяце. Депо оканчивался 9го. То есть по алгоритму я обычно разрывал 10го. Отменил пролонгацию. Упали на карту... внимание... ДЕВЯТОГО!!! я был в шоке. Может разовый глюк? Буду тестить еще. Но перемены в банке произошли существенные
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:37

  Flamingo написав:jay2004 Уверены? Раньше точно так было. А сейчас... Я вот решил потестить в этом месяце. Депо оканчивался 9го. То есть по алгоритму я обычно разрывал 10го. Отменил пролонгацию. Упали на карту... внимание... ДЕВЯТОГО!!! я был в шоке. Может разовый глюк? Буду тестить еще. Но перемены в банке произошли существенные

Получаеться Вам тело депозита пришло раньше процентов ? :D
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:40

  jay2004 написав:
  eredin38 написав:Подскажите ,заканчиваеться на днях депо - стоит ли сейчас нажимать на кнопку "Відмова від продовження" или лучше после окончания разорвать ? депо припадает правда на субботу -выходной день - выплачивают тело депозита в выходной день ?
кто сталкивался как лучше ?


Якщо натиснете зараз - то гроші упадуть в 15-00, на наступний календарний день.
Якщо в субботу, то в 8-30 (руцями самі) - розриваєте і через 5-10 хвилин гроші на КДВ.
Але, якщо депо по суботту включно, то всі операції будуть доступні ТІЛЬКИ в неділю...

Ну раньше % приходили в 3 часа дня ,последние 2-3 месяца приходят в 8-10 утра ,скорее всего и тело депозита упадёт вместе с %
Vladibor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:44

  Flamingo написав: Но перемены в банке произошли существенные

пополнения так остались на сумму открытия?
Востаннє редагувалось novichok в Чет 17 жов, 2019 15:44, всього редагувалось 1 раз.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:44

Re: А-Банк

С чем может быть проблема? Дважды добавлял из приложения А-банка. Из GP ошибка. Оплата не проходит, просит чип.Зображення
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:57

  novichok написав:
  Flamingo написав: Но перемены в банке произошли существенные

пополнения так остались на сумму открытия?


Геометрическая прогрессия. Каждый месяц ...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:07

  Vladibor написав:
  Flamingo написав:jay2004 Уверены? Раньше точно так было. А сейчас... Я вот решил потестить в этом месяце. Депо оканчивался 9го. То есть по алгоритму я обычно разрывал 10го. Отменил пролонгацию. Упали на карту... внимание... ДЕВЯТОГО!!! я был в шоке. Может разовый глюк? Буду тестить еще. Но перемены в банке произошли существенные

Получаеться Вам тело депозита пришло раньше процентов ? :D

При разрыве автолонга - они упали одновременно в один день. Оба - досрочно. Но это был тест №1. "одна снежинка - еще не снег". Вдруг глюк. На следующей неделе будет тест №2 - тогда уже буду делать более точные выводы. На всякий случай по 2м росткам лонгация уже отменена ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:08

  jay2004 написав:
  novichok написав:
  Flamingo написав: Но перемены в банке произошли существенные

пополнения так остались на сумму открытия?


Геометрическая прогрессия. Каждый месяц ...

Сума поповнення рівна сумі депо на 1 число кожного місяця але не більше 100000 грн.
Відкрили на 1000. Можете поповнити до 1000.
Поповнили на 500.
На настуний місяць можете поповнити до 1500.
і т.д.
По аХції старт від 10000.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:11

Re: А-Банк

За автопродление 1% не дают уже?
andreyiskra
 
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