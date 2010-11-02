А зачем он нужен? За свои кэшбэк больше. И кредитная нагрузка меньше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:24
Re: А-Банк
Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:26
У меня без кредлимита КБ не включался по старой УниГолд
Вот на 500 его выставить -- в самый раз будет
... делайте хоть что-нибудь!
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