"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания на включение/исключение для индекса UX. Об этом говорится в сообщении биржи. Также было принято решение осуществить пересчет параметров индекса UX на основании цен акций по состоянию на 30 ноября. Таким образом, с 17 декабря в силу вступят следующие параметры индекса украинских акций (UX):
master_the_market Собаки лают, караван идет. Походу, собаки с ушами "знакомого всем" цвета Фурсик, чЛен праздничной команды выдавливателей миноритариев, тоже распереживался, о Справедливости надувательства МВФ рассуждает, философ ***. Вилкин, "проснулся", решил своей волосатой рыжей грудью защитить весь трудовой коллектив Центра от посягательств на "приватизацию" рабочих мест. Соня, полностью проспал сквиз корпоративных прав (а были ли они ?! ))) рабочих коллективов юго- востока. Программируемый Летаргетик.