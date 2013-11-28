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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 40
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
10%
4
2.Продадуть за ~30 грн
8%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
13%
5
4.Віддадуть за стартову ціну
23%
9
5.Заявок не буде
10%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:59

"Украинская биржа" сохранила состав индексной корзины и листов ожидания на включение/исключение для индекса UX. Об этом говорится в сообщении биржи. Также было принято решение осуществить пересчет параметров индекса UX на основании цен акций по состоянию на 30 ноября. Таким образом, с 17 декабря в силу вступят следующие параметры индекса украинских акций (UX):

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/u ... OTv82VIvVc
#StockWorld


Сразу стало легче))
Думаю УБ в лучшем случае начнет работать после выборов, в худшем никогда...
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:14

zzzzzz
По моим источникам - начало лета.
Но, про Квик можно забыть.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:23

Re: Идеи: портфель CEEN

Походу «Баланс-Групп» не пустили на приватизацию )
https://фром-юа.com/news/470047-iz-cent ... d-grn.html
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 13:32

master_the_market
Собаки лают, караван идет.
Походу, собаки с ушами "знакомого всем" цвета :twisted:
Фурсик, чЛен праздничной команды выдавливателей миноритариев, тоже распереживался, о Справедливости надувательства МВФ рассуждает, философ ***. Вилкин, "проснулся", решил своей волосатой рыжей грудью защитить весь трудовой коллектив Центра от посягательств на "приватизацию" рабочих мест. Соня, полностью проспал сквиз корпоративных прав (а были ли они ?! ))) рабочих коллективов юго- востока. Программируемый Летаргетик.
paolot
 
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