глянув щойно що там по цій справі - розгляд на 21.07.2025 (вчора)... тобто з постанови по касації (06.02.2025) вже прошло майже півроку... такими темпами ще півроку і можливо дізнаємось що там вирішить суд
Додано: Вів 22 лип, 2025 20:52
Re: Ідеї: портфель
Додано: Суб 26 лип, 2025 16:16
або рік
Додано: Чет 31 лип, 2025 22:27
А тим часом...
в мене два виконавчі провадження щодо дивідендів висять у статусі "призупинено" через заборону виконавцям вчиняти виконавчі дії до Укрнафти... гарно влаштувались
Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:40
натрапив на цікаву справу - № 910/14137/24
а у мене відповідач ще і апеляцію подавав по обом справам... тобто тут добровільно (бо тоді вже діяла заборона на виконавчі дії щодо Укрнафти) виплатили частину боргу, а в інших справах кажуть "та ні, ми не маємо нічого платити"
ВТФ!!!
Додано: Суб 02 сер, 2025 18:31
Доброго дня, шановні колеги.
Чи є у когось інформація щодо подання позовів проти окупаційної влади у зв’язку з відчуженням або експропріацією майна у вигляді акцій підприємств? Наскільки мені відомо, окремі юридичні групи вже займаються документальним супроводом конкретних випадків і корпоративних спорів. Водночас вважаю доцільним активізувати подання позовів до міжнародних судових інстанцій, поки ще існує можливість накладення арештів і стягнення з активів Російської Федерації за її межами.
Цікавить, чи здійснюється підготовка відповідних позовних заяв, і чи існує загальна юридична стратегія з цього приводу. Гадаю, адвокатам також варто долучитися до цієї ініціативи — як у частині правового аналізу, так і в питанні представництва інтересів власників експропрійованого майна. "Метінвест", наскільки відомо, уже задіяний у судових процесах. Водночас групи акціонерів, включно з міноритарними, також можуть об’єднуватися для ініціювання позовів — як самостійно, так і в координації з основними позивачами.
Додано: Суб 02 сер, 2025 19:47
мабуть не проста людина судилася
цікаво було б дізнатися хто саме
Додано: Пон 18 сер, 2025 22:20
