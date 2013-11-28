RSS
  #<1 ... 2552255325542555

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.8 5 52
Інвесторам дадуть фігу
56%
29
Акціонерам компенсують по ринку
15%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
19%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 20:52

Re: Ідеї: портфель

  user412 написав:Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.


глянув щойно що там по цій справі - розгляд на 21.07.2025 (вчора)... тобто з постанови по касації (06.02.2025) вже прошло майже півроку... такими темпами ще півроку і можливо дізнаємось що там вирішить суд
DmitryZP
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 16:16

  DmitryZP написав:
  user412 написав:Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.


глянув щойно що там по цій справі - розгляд на 21.07.2025 (вчора)... тобто з постанови по касації (06.02.2025) вже прошло майже півроку... такими темпами ще півроку і можливо дізнаємось що там вирішить суд

ПОВІДОМЛЯЄ:

1. ОСОБА_1 , як позивача-1 у справі, про оголошення перерви в судовому засіданні до 15.09.25 о 15:30 год.

або рік
user412
 
Повідомлень: 630
З нами з: 21.10.10
Подякував: 255 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 22:27

А тим часом...

«Укрнафта» сплатила 5 млрд грн дивідендів до державного бюджету.

Зобовʼязання зі сплати дивідендів на частки НАК «Нафтогаз України» та Міністерства оборони України за 2024 рік виконані вчасно та в повному обсязі.


https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-splat ... -2024-roku

в мене два виконавчі провадження щодо дивідендів висять у статусі "призупинено" через заборону виконавцям вчиняти виконавчі дії до Укрнафти... гарно влаштувались
DmitryZP
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:40

натрапив на цікаву справу - № 910/14137/24

https://reyestr.court.gov.ua/Review/126051698

Окрім того, рішенням Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 у справі №910/14930/20, залишеним без змін постановою Верховного Суду від 21.12.2022, позов задоволено частково, стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на користь ОСОБА_1 97087,84 грн заборгованості з виплати дивідендів, 15177,01 грн процентів річних, 51025,97 грн втрат від інфляції та 2449,36 грн витрат по сплаті судового збору.

Зазначену заборгованість у розмірі 167740,18 грн було сплачено відповідачем 24.03.2023, що підтверджується відповідною банківською випискою.


а у мене відповідач ще і апеляцію подавав по обом справам... тобто тут добровільно (бо тоді вже діяла заборона на виконавчі дії щодо Укрнафти) виплатили частину боргу, а в інших справах кажуть "та ні, ми не маємо нічого платити"

ВТФ!!!
DmitryZP
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 18:31

Доброго дня, шановні колеги.

Чи є у когось інформація щодо подання позовів проти окупаційної влади у зв’язку з відчуженням або експропріацією майна у вигляді акцій підприємств? Наскільки мені відомо, окремі юридичні групи вже займаються документальним супроводом конкретних випадків і корпоративних спорів. Водночас вважаю доцільним активізувати подання позовів до міжнародних судових інстанцій, поки ще існує можливість накладення арештів і стягнення з активів Російської Федерації за її межами.

Цікавить, чи здійснюється підготовка відповідних позовних заяв, і чи існує загальна юридична стратегія з цього приводу. Гадаю, адвокатам також варто долучитися до цієї ініціативи — як у частині правового аналізу, так і в питанні представництва інтересів власників експропрійованого майна. "Метінвест", наскільки відомо, уже задіяний у судових процесах. Водночас групи акціонерів, включно з міноритарними, також можуть об’єднуватися для ініціювання позовів — як самостійно, так і в координації з основними позивачами.
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 02.03.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 19:47

  DmitryZP написав:А тим часом...

«Укрнафта» сплатила 5 млрд грн дивідендів до державного бюджету.

Зобовʼязання зі сплати дивідендів на частки НАК «Нафтогаз України» та Міністерства оборони України за 2024 рік виконані вчасно та в повному обсязі.


https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-splat ... -2024-roku

в мене два виконавчі провадження щодо дивідендів висять у статусі "призупинено" через заборону виконавцям вчиняти виконавчі дії до Укрнафти... гарно влаштувались

мабуть не проста людина судилася
цікаво було б дізнатися хто саме
user412
 
Повідомлень: 630
З нами з: 21.10.10
Подякував: 255 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:20

Майже щотижня рекорд. Казахстанська фондова біржа зросла до максимальних рівнів.
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 02.03.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
