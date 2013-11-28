Ідеї: портфель

На сайті Центренерго є протоколи голосування зборів акціонерів.
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 тра, 2026 16:14
Додано: П'ят 15 тра, 2026 12:51
Хтось у ФДМУ отримав по шапці за щедре голосування 24/04/26, тому 01/06/26 проведуть ще одні збори. Проєкт рішення:
30 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства, у тому числі в частині акцій, що належать державі, — до Державного бюджету України;
45 % — до фонду розвитку виробництва Товариства із цільовим спрямуванням на відновлення, зокрема ремонт, майна Товариства, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2026 No 382-р;
18 % — до фонду розвитку виробництва Товариства;
7 % — на покриття збитків минулих періодів.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 1 218 290 415,95 грн.
