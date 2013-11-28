Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.8 5 52
Інвесторам дадуть фігу
56%
29
Акціонерам компенсують по ринку
15%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
19%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 16:14

  Пенсионер написав:
  Navegantes написав:
  Пенсионер написав:Добрий день! Хтось може підказати що прийняли на зборах Центренерго стосовно дивідендів за 2025 рік?


75% від 3 045 726 039,88 грн

Дякую, а десь була офіційна інформація?


На сайті Центренерго є протоколи голосування зборів акціонерів.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 12:51

  Пенсионер написав:
  Navegantes написав:
  Пенсионер написав:Добрий день! Хтось може підказати що прийняли на зборах Центренерго стосовно дивідендів за 2025 рік?


75% від 3 045 726 039,88 грн

Дякую, знайшов


Хтось у ФДМУ отримав по шапці за щедре голосування 24/04/26, тому 01/06/26 проведуть ще одні збори. Проєкт рішення:
30 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства, у тому числі в частині акцій, що належать державі, — до Державного бюджету України;
45 % — до фонду розвитку виробництва Товариства із цільовим спрямуванням на відновлення, зокрема ремонт, майна Товариства, знищеного або пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2026 No 382-р;
18 % — до фонду розвитку виробництва Товариства;
7 % — на покриття збитків минулих періодів.
Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2025 рік у розмірі - 1 218 290 415,95 грн.
