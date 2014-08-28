Что делать если страховая не платит?

Додано: Чет 12 вер, 2013 11:55

Vitaliy1979

строго говоря, это вполне реальная ситуация, когда суммарная стоимость годных остатков оказывается выше стоимости самого автомобиля, НО....



естественно, что и сама страховая, и ее работники - стороны слишком заинтересованные и не всегда объективны при оценке повреждений и остатков. Опять же всегда присутствует "человеческий фактор", и это необходимо брать во внимание.



В конкретно Вашей ситуации возможны варианты:

1. страховая или кто-то из ее сотрудников что-то "химичит", и дело нечисто,

2. Вы просто себя накручиваете, а страховая кристально чиста,

3. истина где-то посредине...



Поскольку у Вас возникли сомнения в правильности расчетов, а может и в честности, я бы рекомендовал Вам провести независимую оценку, в которой эксперту поставить 2 вопроса:

1)определение материального ущерба,

2)определение утилизационной стоимости поврежденного транспортного средства.



В итоге Вы получите возможность сравнить с оценку страховой, их расчет ущерба и остатков со своей экспертизой. Если суммы окажутся идентичны, знач страховая чиста, если будут прилично отличаться, обратитесь с заявлением пересмотреть результаты согласно независимой экспертизы, иначе - в суд.



Обязательно на осмотр независимым экспертом пригасить представителя страховой, иначе они не примут результаты и в суде также будут их оспаривать. Суду ридется назначать еще одну экспертизу - судебную, что приведет к новым затратам.