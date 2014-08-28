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Что делать если страховая не платит?
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 12 вер, 2013 11:55
Vitaliy1979
строго говоря, это вполне реальная ситуация, когда суммарная стоимость годных остатков оказывается выше стоимости самого автомобиля, НО....
естественно, что и сама страховая, и ее работники - стороны слишком заинтересованные и не всегда объективны при оценке повреждений и остатков. Опять же всегда присутствует "человеческий фактор", и это необходимо брать во внимание.
В конкретно Вашей ситуации возможны варианты:
1. страховая или кто-то из ее сотрудников что-то "химичит", и дело нечисто,
2. Вы просто себя накручиваете, а страховая кристально чиста,
3. истина где-то посредине...
Поскольку у Вас возникли сомнения в правильности расчетов, а может и в честности, я бы рекомендовал Вам провести независимую оценку, в которой эксперту поставить 2 вопроса:
1)определение материального ущерба,
2)определение утилизационной стоимости поврежденного транспортного средства.
В итоге Вы получите возможность сравнить с оценку страховой, их расчет ущерба и остатков со своей экспертизой. Если суммы окажутся идентичны, знач страховая чиста, если будут прилично отличаться, обратитесь с заявлением пересмотреть результаты согласно независимой экспертизы, иначе - в суд.
Обязательно на осмотр независимым экспертом пригасить представителя страховой, иначе они не примут результаты и в суде также будут их оспаривать. Суду ридется назначать еще одну экспертизу - судебную, что приведет к новым затратам.
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Додано: Суб 08 лют, 2014 20:04
Я столкнулся с проблемой выплаты страховой Глобус. Прошло уже 3 месяца с даты выплаты.
Кто может сказать как правильно оформить МТСБУ и госфинуслуг.
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Додано: Пон 11 гру, 2017 12:11
Тож подмяли задницу - с той стороны виновник и его полис СК Здорово. До того не знал что такая есть, лучше бы и не знал
Так вот нифига там не здорово - уже больше 5 месяцев после заявы и всех документов не платят, кони, хотя по закону 3 мес максимум. В моторно транспортном заява тоже лежит - им пофиг. Круговая порука...
На всякий случай запомните - страховая компания "Здорово" идет в топку паровоза, с ними связываться - себя не уважать!
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:11
Страховаться в другой компании, а с той судиться попробовать.
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