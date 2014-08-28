RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Страхування
/
Что делать если
страховая не платит?

Что делать если страховая не платит?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2013 11:55

Total

Vitaliy1979
строго говоря, это вполне реальная ситуация, когда суммарная стоимость годных остатков оказывается выше стоимости самого автомобиля, НО....

естественно, что и сама страховая, и ее работники - стороны слишком заинтересованные и не всегда объективны при оценке повреждений и остатков. Опять же всегда присутствует "человеческий фактор", и это необходимо брать во внимание.

В конкретно Вашей ситуации возможны варианты:
1. страховая или кто-то из ее сотрудников что-то "химичит", и дело нечисто,
2. Вы просто себя накручиваете, а страховая кристально чиста,
3. истина где-то посредине...

Поскольку у Вас возникли сомнения в правильности расчетов, а может и в честности, я бы рекомендовал Вам провести независимую оценку, в которой эксперту поставить 2 вопроса:
1)определение материального ущерба,
2)определение утилизационной стоимости поврежденного транспортного средства.

В итоге Вы получите возможность сравнить с оценку страховой, их расчет ущерба и остатков со своей экспертизой. Если суммы окажутся идентичны, знач страховая чиста, если будут прилично отличаться, обратитесь с заявлением пересмотреть результаты согласно независимой экспертизы, иначе - в суд.

Обязательно на осмотр независимым экспертом пригасить представителя страховой, иначе они не примут результаты и в суде также будут их оспаривать. Суду ридется назначать еще одну экспертизу - судебную, что приведет к новым затратам.
CostaS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 13.02.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2014 20:04

Re: Что делать если страховая не платит?

Я столкнулся с проблемой выплаты страховой Глобус. Прошло уже 3 месяца с даты выплаты.
Кто может сказать как правильно оформить МТСБУ и госфинуслуг.
demon_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 12:11

Тож подмяли задницу - с той стороны виновник и его полис СК Здорово. До того не знал что такая есть, лучше бы и не знал :(
Так вот нифига там не здорово - уже больше 5 месяцев после заявы и всех документов не платят, кони, хотя по закону 3 мес максимум. В моторно транспортном заява тоже лежит - им пофиг. Круговая порука...
На всякий случай запомните - страховая компания "Здорово" идет в топку паровоза, с ними связываться - себя не уважать!
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 82
З нами з: 18.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:11

Страховаться в другой компании, а с той судиться попробовать.
fefelova
 
Повідомлень: 39
З нами з: 31.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украинская страховая группа Жизнь
mus-mel » Нед 13 сер, 2017 16:16
0 929
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 сер, 2017 16:16
mus-mel
оранта не платит
Anonymous » Чет 02 жов, 2014 10:47
4 8722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2016 16:53
Володимир1
Уника не платит по страховке каско.Вопрос представителю.
Anonymous » Сер 27 сер, 2014 09:38
1 6667
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 сер, 2014 08:43
CostaS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5389)
19.06.2018 23:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron