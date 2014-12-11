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Что будет с депозитами,
если объявят дефолт?

Что будет с депозитами, если объявят дефолт?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:20

  VladimirK написав:
  macveyko написав:Натали а якщо банк державний?

Вы эту державу видели? Еще есть вопросы? :D

Тем более введут мораторий на выдачу)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 16:09

Депозит в валюте

Всем привет!

Допустим открыл я депозит в валюте (usd/eur) и настал дефолт.
Мой вклад "сгорит" или же останется на счету, но я не смогу ни снять, не оплатить, ни перевести до тех пор, пока ситуация не "устаканится"?
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 15:07

Что будет с депозитами, если объявят дефолт?

vARDAmir сотри выше - "если страна объявляет дефолт по внешним обязательствам, то все депозиты в банках с иностранным капиталом замораживаются и идут в последствии на погашение долгов государства. Мировая практика. Так в Аргентине было." :wink:
vova-ochinskij
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:15

vova-ochinskij
Сомневаюсь, что кто-то несет валюту в банки)) уже все должны понимать возможные варианты событий)) сейчас лучше под подушкой держать, чем в банке.
AlexBlade
 
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