Тем более введут мораторий на выдачу)
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:20
Додано: Суб 14 лип, 2018 16:09
Депозит в валюте
Всем привет!
Допустим открыл я депозит в валюте (usd/eur) и настал дефолт.
Мой вклад "сгорит" или же останется на счету, но я не смогу ни снять, не оплатить, ни перевести до тех пор, пока ситуация не "устаканится"?
Додано: Пон 17 вер, 2018 15:07
Что будет с депозитами, если объявят дефолт?
vARDAmir сотри выше - "если страна объявляет дефолт по внешним обязательствам, то все депозиты в банках с иностранным капиталом замораживаются и идут в последствии на погашение долгов государства. Мировая практика. Так в Аргентине было."
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:15
vova-ochinskij
Сомневаюсь, что кто-то несет валюту в банки)) уже все должны понимать возможные варианты событий)) сейчас лучше под подушкой держать, чем в банке.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:34
AlexBlade Залежить від сумми.. Банк все таки біль безпечне місце. Правда не украінский.
Додано: Пон 25 бер, 2019 11:02
Re: Что будет с депозитами, если объявят дефолт?
прошло 9 лет а мы все еще ждем дефолта и мы близки к нему как никогда ведь в этом году мы должны отдать 30% от всего бюджета .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:40
Re: Что будет с депозитами, если объявят дефолт?
Опять тема актуальна!
Игорь Валерьевич сегодня заявил что: "нужно брать пример с Греции и объявить дефолт".
Ну так что? У кого какие соображения?
Додано: Нед 14 лип, 2019 15:02
Грецiя в Єврозонi, там не дадуть обвалити євро. А в нас в разi дефолту гривня кратно обвалиться ще раз, i до бабки не ходи.
Każda głowa ma swoją czapkę.
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