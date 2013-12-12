Получаем дивиденды

Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:33

DmitryZP написав: На розгляді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з листопада місяця знаходиться звернення ПАТ «УКРНАФТА» щодо необхідності роз’яснення порядку виплати дивідендів за 2018 рік емітентом через депозитарну систему України.



Вот это выглядит странным - как будто за 2018й чем то отличается от других годов. В общем пока это выглядит как мы не виноваты, нам другие мешают Вот это выглядит странным - как будто за 2018й чем то отличается от других годов. В общем пока это выглядит как мы не виноваты, нам другие мешают

Ну пока я вижу, что УНАФ рассталась с деньгами, отправив их в НДУ.Отличие от других годов - унаф впервые выплачивает дивиденды через НДУ, до этого я получал через почту за 2008-10, или через суд.У меня другой вопрос - а что делают ср* чиновники, чтобы помочь разрешить эту ситуацию? Как можно месяц не отвечать на письмо, когда речь идёт о выплате 1.9 млрд грн. 1 мес - в ОВГЗ это 1% доходности. То есть какая-то морда просто своей бездеятельностью наносит вред на 19 млн ежемесячно? Это сразу на кол такую персону. Тарабаркин не в нкцбфр? Что мешает заняться вопросом в интересах клиентов компании, к которой он имеет отношение?Тут ещё какая засада: государство то тут не жертва, и свою долю получит: вот даже через переплату налогов, которой они пользовались год, или кто вот принимает эти противоречивые вещи: выплата через НДУ против выплаты напрямую в бюджет? Это ж опять гос-во. тут - одни миноры - жертвы, в очередной раз.В очередной раз утверждаюсь, что Украина - failed state, вместо решения ситуации, каждый раз какие-то созданные собственноручно препятствия. И бумажка на бумажку, уход от принятия решений, ответственности, неспособность решать вопросы в интересах общества, которому служат