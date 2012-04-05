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Конвертация евро
-> доллар $

Конвертация евро -> доллар $
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2010 08:51

Конвертация евро -> доллар $

В каком банке с наименьшей комиссией можно проделать прямую конвертацию евро в $?
Желательно указать минимальную и максимальную сумму для конвертации, а также и % комиссии.
Uriel82
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2010 09:23

Uriel82

В разных банках разные условия.
К примеру в Артем-Банке конвертация была по их собственному курсу и без комиссии (нужно уточнять). В Укрэксиме используют курс НБУ и 3% комиссии от валюты, которую меняют. Комиссия взимается в грн.

Конвертация возможно в пределах одной группы классификатора. В противном случае обмен только через грн. (если не ошибаюсь)
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ТупУм
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2010 09:33

В банке Премиум конверсия на уровне 20-30 пипсов от международного рынка (на сумме от 50 тыс евро). Вообще, все зависит от суммы, стороны банка, купюры (за 500-ки дают лучше курс) и конъюнктуры рынка. Комиссии за конверсию нет (возможна комиссия в случае разницы между договорным курсом и курсом НБУ).
ANVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:50

Re: Конвертация евро -> доллар $

Что сейчас известно по теме? Где-то есть прямая конвертация или только через гривну?
Seva
 
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